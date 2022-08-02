Замість відпустки ‒ волонтерство в Україні. Як депутат парламенту Португалії «відчув біль війни»

ЛЬВІВ ‒ Замість відпустки ‒ поїздка в Україну. 42-річний депутат португальського парламенту, лікар Рікардо Баптіста Лейте приїхав у Львів як волонтер, щоб допомогти місцевим медикам та ініціював збір грошей для дитячого відділення Львівської обласної клінічної лікарні. Мова про обладнання для новонароджених. Він закликає португальців долучитись до пожертв і допомогти Україні.

Рікардо Баптіста Лейте вже четверту каденцію депутат португальського парламенту. Він у Львові ‒ вдруге. Вперше приїжджав на запрошення Українського католицького університету ще до повномасштабного нападу Росії на Україну. Як розповідає: тоді ще всі скульптури на площі Ринок не були обкладені мішками і риштуванням.

«Я – також викладач у католицькому університеті в Португалії, і тоді ми обговорювали партнерство в сфері громадського здоров’я. Я полишав Львів з думками, що це неймовірний культурний центр, який може запропонувати багато цікавих речей», ‒ каже Рікардо Баптіста Лейте.

Коли Росія розпочала проти України повномасштабну війну, політик звернувся до українського посла України в Португалії та Асоціації українців із питанням, чим потрібно допомогти, і запропонував допомогу в медичній галузі. Оскільки це його головний фах, він є лікарем-інфекціоністом, знається, каже, на цьому найкраще.

У липні Рікардо Баптіста Лейте взяв відпустку і приїхав в Україну з гуманітарною місією. Він побував у Києві, на власні очі бачив, що російські війська зробили в Бучі, Ірпені. Словом, «відчув біль війни». А сьогодні працює волонтером у Львівській обласній клінічній лікарні і передає свій досвід українським медикам.

Мене цікавило, чим може Португалія допомогти Україні у такий складний час

«Я не спілкуюсь українською мовою, тому не можу допомогти пацієнтові самостійно. Але зазвичай разом зі своїми колегами-лікарями, коли вони займаються пацієнтами. Маємо можливість обговорювати клінічні випадки, іноді мені допомагають із перекладом опитувати пацієнтів. Загалом я асистую медичним працівникам. Я спершу відвідав пологовий будинок і відділення новонароджених. Потім був у відділенні нагальної допомоги, кардіологічному відділенні, хірургічному. Я відвідав Київ, де побував у пологовому будинку № 3. Там побачив роботу українських медиків, побачив бомбосховище, де народились понад сто дітей. Мене цікавило, чим може Португалія допомогти Україні у такий складний час і з таким запитанням звернувся до українського міністра Ляшка», ‒ говорить португальський лікар-волонтер.

Інша місія в Україні – це організувати збір коштів для українських шпиталів. Протягом серпня-вересня, як сподівається Рікардо Баптіста Лейте, йому вдасться зібрати потрібну суму грошей і придбати обладнання для пологового відділення обласної лікарні у Львові, зокрема для відділення неонатології, де рятують новонароджених. Мова про придбання і встановлення кисневого трубопроводу для відділення інтенсивної терапії новонароджених, а також дизель-генератора, що забезпечуватиме безперебійне електропостачання пологового відділення та відділення інтенсивної та після інтенсивної терапії новонароджених.

Португалія допоможе з протезуванням

У Львові політик з Португалії дізнався про велику потребу щодо протезування дітей і дорослих, які через війну втратили руки і ноги. За словами Рікардо Баптіста Лейте, може допомогти лікарня з Лісабону, а щодо проблем із психологічними травмами – досвідом може поділитись Португальська асоціація клінічних психологів. Португалія допоможе реабілітувати українських воїнів, каже він.

«Україна має багатьох поранених як військових, так і цивільних людей, які потребують протезування, і їх потрібно відправляти в європейські країни для фізичної реабілітації. Отримати протези рук і ніг. Люди переживають наслідки війни, страждають посттравматичним синдромом, є великий вплив на психічне здоров’я мешканців і військових. Наслідки війни будуть присутні після війни надалі.

Брутальна російська сила путінського режиму повинна бути засуджена

Брутальна російська сила путінського режиму повинна бути засуджена. І я знаю, сьогодні українська влада буде просити Португалію визнати Росію країною-терористом. Португалія повинна підтримати це звернення. Доведено, що путінський режим атакує цивільну інфраструктуру, лікарні перебувають під ракетними обстрілами. Це ненормально – бачити мішки з піском у вікнах госпіталів, які збудовані для збереження життя, а не щоб ставити їх під ризик», ‒ наголосив Радіо Свобода Рікардо Баптіста Лейте.

Протягом двох тижнів перебування в Україні, більшість часу у Львові, португальський парламентар вражений, як швидко українські медики зуміли адаптувались до роботи в умовах війни.

Українці сильні, самовіддані, вони борються за свободу та незалежність

«Незважаючи на всі проблеми, іноді з браком обладнання і технологій, медичні працівники дуже добре підготовлені. Вони дуже сильні і адаптували всю систему для того, щоб приймати нових пацієнтів, які у Львів приїжджають зі східних регіонів. Медики працюють понаднормово, вони дуже змучені і виснажені. Бо пройшли пандемію, наплив пацієнтів, а зараз війна. Але ніхто не опускає голову, ніхто не здається. І це найбільший доказ того, що потрібно продовжувати підтримувати Україну. Українці сильні, самовіддані, вони борються за свободу та незалежність. Європа має продовжувати об’єднуватись з Україною і бути впевненою, що Україна переможе», ‒ зауважив співрозмовник.

Коли невдовзі він повернеться в Португалію, то, каже, розповідатиме через португальські медіа про ситуацію в Україні, що серце почувається розбитим від усвідомлення того, що українські діти живуть у бомбосховищах без доступу сонячних променів.

«Я говорю португальцям, що ніхто не плаче, ніхто не скаржиться, лише всі сфокусовані на виконанні своєї роботи. Мене запитують, чи падає інтерес до війни через її тривалість. Але я наголошую, що ми не зупинимось говорити, що війна триває, і я казав безліч разів і ще безліч разів скажу в країнах ЄС, що українці борються за свободу і за свободу Європи, і свободу світу. Я вдячний українським Збройним силам, що вони б’ються за мене, за мене як європейця. Борються за мене як громадянина Португалії. І це мій спосіб віддати належне.

Українці дуже очікувані в Португалії

Сьогодні в Португалії проживає багато біженців з України. Українці дуже очікувані в Португалії. Ми відчуваємо сильний зв’язок. Культурно в нас багато схожого. І це ще одна причина чому португальці так підтримують Україну. І я сподіваюсь, що ви відчуєте нашу гостинність в Португалії. Зараз, на жаль, через війну в нас багато біженців. І я сподіваюсь, що невдовзі українці відвідають Португалію не як біженці, а як туристи. І ми поділимось досвідом і будемо працювати разом і рости як нації», ‒ каже португальський парламентар, лікар Рікардо Баптіста Лейте.