Дії силовиків відбивають бажання волонтерити, але нас не зупинять – Літинський про обшук

Громадський активіст, волонтер Святослав Літинський уточнив у коментарі Радіо Свобода, що поліція провела обшук у його помешканні у Львові при дружині і двох дітях восьми і десяти років.

Наразі Святослав Літинський перебуває у Польщі, куди поїхав придбати автомобіль для бійців ЗСУ.

«Зайшли у квартиру, фактично обманом, бо сказали про повістку, а показали ухвалу Голосіївського суду Києва про обшук. Обшук є травматичний, як для дружини, так і дітей. Наскільки я розумію, правоохоронні органи підозрюють капелана щодо незаконного продажу гуманітарної допомоги, тобто автомобіля. Але до мене це жодного відношення немає», – пояснив Літинський.

8 вересня поліція у Львові провела обшуки у помешканнях волонтерів Святослава Літинського і Назарія Островського. За попередньою інформацією, львів’яни фігурують у кримінальному провадженні Київського управління Національної поліції щодо «незаконного продажу гуманітарної допомоги», а саме автомобілів.

Обоє наголошують, що не мають стосунку до цієї справи. І Назарій Островський теж перебуває у Польщі, куди поїхав по автомобіль.

Однак у помешканні Літинського продовжили слідчі дії. Дружині волонтера стало погано і її забрала швидка допомога.

Дружина Назарія Островського повідомила Радіо Свобода, що проведені обшуки у помешканні бабусі, що очікує на обшук в їхній квартирі.

Слідчі розслідують «факти незаконного використання з метою отримання прибутку автотранспорту, який ввезений на територію України в якості гуманітарної допомоги групою з числа жителів м. Києва, Київської та Львівської областей».

Святослав Літинський розповів, що до волонтерської групи щодня телефонують якісь люди з проханням продати автомобіль.

«Надзвонюють і просять, щоб ми продали гуманітарну допомогу саме у Львові. Це спеціальна провокація, аналогічна, як в інших волонтерах. Кажуть, що дуже потрібний автомобіль у Львові. Моя відповідь завжди, що ми не продаємо машин, а можемо допомогти привезти з Польщі та Німеччини і там оплатимо й допоможемо привезти та поремонтувати, але за умови, що передають армії. Але вони готові чекати два-три тижні, щоб ми привезли. Це така провокація», – говорить Святослав Літинський.

Волонтер каже, що вже вклав понад 500 тисяч гривень власних коштів.

«Ця ситуація відбиває бажання від волонтерства, але нас не зупинять, ось поїхали по автомобілі», – говорить волонтер.