У львівського волонтера, захисника української мови Святослава Літинського триває обшук

Зранку 8 вересня поліція прийшла з ухвалою про обшук до львівського волонтера, програмісті і науковця Святослава Літинського. Про це волонтер повідомив на своїй фейсбук-сторінці. При обшуці присутній його адвокат.

Літинський від початку війни Росії проти України з 2014 року допомагає військовослужбовцям Збройних Сил України. Коли 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України, він активізував свою діяльність і почав привозити для бійців ЗСУ автомобілі з-за кордону.

Волонтер постійно звітує про свою діяльність і публічно повідомляє, коли ввозить авто, ремонтує його і передає на фронт.

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Волонтерська група, в якій працює Святослав Літинський, ввезла на сьогодні, починаючи від 24 лютого, 250 автомобілів для ЗСУ.

«Що ми робимо? Купуємо авто у Європі, оформляємо документи, організуємо водіїв для перевезення їх до Львова і далі по цілій Україні в рамках запитів від підрозділів армії», – написав Літинський у своїх соцмережах три дні тому.

Днями в коментарі Радіо Свобода, коли суд обирав запобіжні заходи двом волонтерам, Святослав Літинський не виключив, що така ситуація буде і в нього, з огляду на ставлення силовиків до волонтерів.

Поліція наразі не коментувала обшук у волонтера.

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Святослав Літинський ‒ відомий волонтер і від 2012 року через судові позови відстоює українську мову, якщо порушується чинне законодавство.

Він був першим українцем, який отримав внутрішній паспорт без російськомовної сторінки, домігся від іноземних компаній маркування побутової та електронної техніки українською. Позивався проти тодішнього керівника МВС Арсена Авакова. Ще кілька справ, які стосуються мови, перебувають у судах.

Це не перший випадок обшуків у львівських волонтерів. Галицький суд Львова 30 серпня обрав львівським волонтерам Олесю Дзиндрі та Юрію Музичуку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання протягом місяця. Триває слідство у справі волонтерів Романа Матиса і Євгена Шпитка. 31 серпня поліція прийшла з обшуком до волонтера Олега Яницького.