Порошенко і пов’язаний з ним бізнес та ГО за пів року передали на допомогу ЗСУ 46 млн дол – «ЄС»

Фонд п’ятого президента України Петра Порошенка, компанія «Рошен» та волонтери громадської організації «Справа громад» передали Збройним силам України допомогу на майже 46 мільйонів доларів за пів року з початку широкомасштабного вторгнення РФ, йдеться на сайті партії «Європейська солідарність».

«Ручні кулемети, гранати, радіостанції – все, що потребували з перших днів бійці територіальної оборони Києва та Збройних сил, ми знаходили, викуповували, постачали... Ми отримали контракт, закупили, доставили в Україну і вже передали десантникам 11 сучасних італійських броньовиків MLS SHIELD. А будуть ще британські БМП Spartan, на них вже отримані ліцензії і вони вже викуплені. Це вже не кажучи про сотні повнопривідних військових вантажівок, десятки пікапів, тягачі для перевезення надважкої бронетехніки», – цитує сайт «Європейської солідарності» лідера партії Петра Порошенка.

Також повідомляється, що для медичного забезпечення у війська було передано аптечок натівського зразка на 330 млн грн, а також ліки та машини швидкої допомоги. Згідно з повідомленням, військовим передали понад 350 дронів Autel, а також роботи для евакуації поранених THeMIS.

Шість місяців тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України. Від 24 лютого, за даними української сторони, Росія випустила по Україні понад три тисячі крилатих ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

З даними уряду, російська військова агресія завдала Україні шкоди на326 мільярдів доларів.