Гурт Imagine Dragons став амбасадором платформи United24

Члени американського рок-гурту Imagine Dragons долучилися до підтримки фандрейзингової платформи United24. Про це 22 липня повідомила пресслужба гурту та президент України Володимир Зеленський за підсумками їхньої розмови.

«Легендарні Imagine Dragons стали амбасадорами платформи United24. Гурт просуватиме напрямок медичної допомоги. І спочатку вони підтримають збір на швидкі, який розпочала перша леді України», – написав Зеленський у своєму Телеграмі.

Він вказав на те, що Imagine Dragons вперше відвідали Україну в 2018 році.

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«У 2022-му продовжуєте робити максимум, щоб голос України звучав у всьому світі. Дякую вам за це!» – додав президент.

Члени гурту заявили, що «мали за честь поспілкуватися з президентом Зеленським щодо війни, яка триває в Україні».

«Ми були надзвичайно зворушені. Ми вдячні за можливість бути амбасадорами для United24 та президента Зеленського, аби зосередитися на поширенні інформації та зборі коштів на медичну допомогу прекрасному народу України», – йдеться в заяві.

У наступному дописі гурт закликав прихильників долучитися до збору коштів на карети швидкої допомоги, який ініціювала дружина президена Олена Зеленська.

5 травня президент Володимир Зеленський оголосив про запуск платформи United24, через яку люди з усього світу зможуть зробити фінансові пожертви на підтримку України. В Офісі президента повідомили, що отримана через платформу фінансова допомога розподілятиметься за трьома напрямками: оборона та розмінування; гуманітарна й медична допомога; відбудова України.