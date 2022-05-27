Відбулась перша закупівля на кошти із платформи United24 для допомоги Україні

Відбулась перша закупівля на кошти, зібрані фандрейзинговою платформою United24, яку ініціював президент Володимир Зеленський, повідомила пресслужба платформи.

«Загалом за три тижні роботи United24 зібрано 43 697 282 доларів. На рахунок Міністерства охорони здоров’я надійшло 30 215 400 грн (1 032 972 $). 26 500 000 грн було спрямовано на закупівлю 35 транспортних апаратів штучної вентиляції легень. Нове обладнання отримають центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Харківській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Чернігівській і Полтавській областях України», – йдеться в повідомленні.



Як повідомили у пресслужбі United24, перший цільовий збір у межах кампанії відбудеться 29 травня під час телемарафону Save Ukraine – #StopWar.

«Усі донейти будуть надходити на рахунок НБУ, що закріплений за Міністерством охорони здоров’я України. На зібрані кошти будуть закуплені хірургічні рентген-апарати C-арки, які, зокрема, допомагають виявляти осколкові поранення», – йдеться в повідомленні.

5 травня президент Володимир Зеленський оголосив про запуск платформи United24, через яку люди з усього світу зможуть зробити фінансові пожертви на підтримку України. В Офісі президента повідомили, що отримана через платформу фінансова допомога розподілятиметься за трьома напрямками: оборона та розмінування; гуманітарна й медична допомога; відбудова України.