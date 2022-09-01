«Укрпошта» презентувала поштову марку з псом Патроном, який під час широкомастабної війни Росії проти України допомагає українським піротехнікам розміновувати території.

«Пес Патрон став талісманом українських рятувальників та символом спротиву, відтак марки з його зображенням стануть окрасою вашої філателістичної колекції», – наголошують в «Укрпошті».

Отримані від продажу марки з псом Патроном кошти в «Укрпошті» обіцяють спрямувати на благодійність.

«Зібрані кошти буде спрямовано через фандрейзингову платформу UNITED24 на закупівлю машини для розмінування, а також на підтримку притулків для тварин через KSE Foundation», – наголошують в «Укрпошті».

Марка з псом Патроном є шостою поштовою маркою «Укрпошти», присвяченою подіям широкомасштабної війни Росії проти України.