Монети серії «Збройні сили України» стануть обіговими – НБУ

Національний банк України вирішив використовувати пам’ятні монети спеціальних випусків серії «Збройні сили України» номіналом 10 грн під час готівкових розрахунків як обігові монети.

Як повідомила пресслужба регулятора, таке рішення Нацбанк ухвалив, зважаючи на численні побажання громадян.

«Обігові пам’ятні монети із зображенням військової символіки та воїнів Збройних сил України щодня нагадуватимуть мільйонам українців про українських захисників, які зараз на полі бою відстоюють право України на свободу», – йдеться у повідомленні.

Усі пам’ятні монети спеціальних випусків передаватимуться банкам та СІТ-компаніям, реалізація монет як нумізматичної продукції банками-дистриб’юторами не здійснюватиметься.

Серію пам’ятних монет спеціального випуску НБУ започаткував у 2018 році. Вона налічує 14 пам’ятних монет, першою з яких стала монета, присвячена захисникам Донецького аеропорту. Кожна з монет передбачала мільйонний тираж виготовлення. Нині НБУ має близько 5,5 млн штук таких монет.

НБУ наголошує: пам’ятні монети, як і усі інші, будуть обов’язковими до приймання без обмежень для всіх видів платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади та для грошових переказів.