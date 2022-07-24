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«Укрпошта» з 28 липня вводить в обіг нову поштову марку з трактором і танком

Нових марок із трактором буде 5 млн екземплярів

«Укрпошта» з 28 липня вводить в обіг нову поштову марку «Доброго вечора, ми з України» із українським трактором, який тягне розтрощений російський танк.

«Випуск «Доброго вечора, ми з України» з’явиться у продажу вже 28 липня. А разом з ним – тематичний мерч, який доповнить нашу патріотичну серію. Новеньких марок з трактором буде 5 млн екземплярів, проте діятимуть обмеження на продаж», – йдеться в повідомленні.

У червні в Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що українці обрали ескіз трактора, що тягне танк, для третьої «тематичної» марки у зв’язку з російським вторгненням в Україну.

Попередні дві поштові марки були присвячені цитаті українських військових на острові Зміїний і потопленню російського крейсера «Москва». Також у День Конституції вийшла марка «Українська мрія» з літаком АН-225.

Поштова марка «Українська мрія», присвячена найбільшому у світі українському літаку АН-225 «Мрія», що був знищений російськими військовими у перші дні масового вторгнення Росії. Україна планує збудувати ще потужніший літак
Поштова марка «Українська мрія», присвячена найбільшому у світі українському літаку АН-225 «Мрія», що був знищений російськими військовими у перші дні масового вторгнення Росії. Україна планує збудувати ще потужніший літак

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