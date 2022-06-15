Обрано дизайн нової поштової марки «Доброго вечора, ми з України»

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що українці обрали ескіз для третьої «тематичної» марки у зв’язку з російським вторгненням в Україну.

«За тиждень до опитування долучилося понад 833 тисячі людей, з яких понад 766 тисяч – у «Дії». Ескізом до марки «Доброго вечора, ми з України» стане трактор, що тягне танк. Цей варіант обрали 41,2% учасників опитування. На другому місці Путін, якого зупиняє ЗСУ – 18,6%. Третє місце у воїна з KALUSH – 14,8%. Четверте та п’яте місце розділили гусак у полі з військовими та керамічний півник. За них віддали свій голос 13 та 12,5%», – йдеться в повідомленні.

Про терміни появи нової марки у відділеннях «Укрпошти» наразі не повідомляється.

Попередні дві поштові марки були присвячені цитаті українських військових на острові Зміїний і потопленню російського крейсера «Москва».