Російські окупаційні війська вилучили україномовну літературу з бібліотек Мелітопольського району на Запоріжжі, повідомив Центр національного спротиву Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

«Зокрема, окупанти пишаються вилученням дитячих книжок, адже ті «спотворюють» історію України й нав’язують «нацистські цінності». Все це росіяни називають «денацифікацією», хоча по факту саме нацисти відомі своєю війною з книжками», – йдетться у повідомленні ЦНС.

З огляду на бойові дії, а також на окупацію Мелітопольського району російськими військами редакція Радіо Свобода не має можливості перевірити цю інформацію з незалежних джерел.

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого.

Станом на 10 вересня, за словами мера Івана Федорова, із міста виїхало близько половини жителів. Водночас він зазначаив, що в останні півтора місяця у Мелітополі посилюється рух опору.