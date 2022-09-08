Мелітопольців вивозять до Москви для винесення вироків – Федоров

Від початку окупації Мелітополя російські військові затримали там більш як 500 людей. Про це розповів мер окупованого Мелітополя Запорізької області Іван Федоров у коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

«Сьогодні в полоні перебуває трохи більше ніж 70 людей. Вони перебувають у різних містах. Хтось копає окопи біля Полог, хтось сидить в комендатурі міста Мелітополя, а хтось невідомо де. Також є такі події, коли людей, наших мелітопольців, перевозять до Москви, в Лефортово, в СІЗО, щоб виносити вироки їм до довічного ув’язнення», – стверджує він.

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Підтвердження цієї інформації з інших незалежних джерел наразі немає.

За словами Федорова, особливого тиску у Мелітополі зазнають освітяни, які відмовляють окупантам у співпраці.

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого.