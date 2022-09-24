NYT: Путін відкинув ідею російських командувачів відступати від Херсона

В останні тижні російський президент Володимир Путін взяв на себе ухвалення деяких стратегічних рішень під час військової кампанії в Україні, пише газета New York Times із посиланням на свої джерела в американському уряді.

Путін, наприклад, відхилив прохання російських командувачів про відведення військ із окупованого Херсона.

Як пише New York Times, відхід із Херсона дозволив би російським військовим організовано відступити через Дніпро, зберігши техніку та врятувавши життя солдатів.

«Але такий відступ був би ще одним принизливим публічним визнанням невдач Путіна у війні та приніс би Україні другу велику перемогу за один місяць… Цього місяця Москва продемонструвала, що має занадто мало військ, щоб продовжувати наступ, страждає від нестачі високотехнологічної високоточної зброї та не змогла завоювати панування в небі України. Американські чиновники заявили, що відмова Путіна у відступі з Херсона також призвела до зниження морального духу серед російських військ, які здебільшого відрізані від своїх шляхів постачання, і які, схоже, вважають, що можуть залишитися в безвиході», – пише видання.

В інтерв'ю газеті голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі каже, що «стратегічна ініціатива перейшла до українців», але попереду ще «довгий шлях».

Херсон – єдиний обласний центр, захоплений російською армією після початку відкритого вторгнення в Україну 24 лютого.

У вересні в результаті контрнаступу ЗСУ більшість населених пунктів Харківщини було звільнено від російських окупантів.

Спочатку Москва не коментувала події в Харківській області. Але 10 вересня Міністерство оборони Росії непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».

Станом на 14 вересня, як повідомив голова Харківської ОВА, під російською окупацією залишалося 6% області. До контрнаступу українських військових було окуповано 32% Харківщини.