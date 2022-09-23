Голова Європейської Ради запропонував призупинити членство Росії в Раді безпеки ООН

Початок агресивної війни є приводом для відсторонення від участі в Раді безпеки ООН – таку думку висловив голова Європейської Ради Шарль Мішель на засіданні Генеральної асамблеї ООН 23 вересня.

Мішель вказав на те, що «гібридна війна» Росії поєднує насильство із дезінформацією.

«Безпека Росії роками «була під загрозою» – і я кажу це в лапках – з боку Заходу. Це неправда. Кремль намагається, я сподіваюся, даремно, мобілізувати весь світ проти уявного ворога. Абсолютно ніхто не погрожував, не атакував і не вторгався до Росії. І ніхто, абсолютно ніхто в Європі не хотів конфлікту з Росією», – заявив він.

Читайте також: Комісія ООН: докази свідчать про вчинення військами РФ воєнних злочинів в Україні

За оцінкою голови Європейської Ради, надійна багатостороння система вимагає взаємної довіри, натомість ООН наразі «не є достатньо інклюзивною або репрезентативною».

«Використання права вето повинно бути винятком. Але воно стало, як ми бачимо, стало правилом, і реформи потрібні негайно. І дозвольте мені поділитися з вами цим переконанням: коли постійний член Ради безпеки починає неспровоковану та невиправдану війну, війну, яку засудила Генеральна асамблея – це вимагає відсторонення від Ради безпеки, що, на мою думку, повинно бути автоматичним», – сказав Мішель.

Напередодні на засіданні Генасамблеї ООН державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що не можна допустити, щоб президент Росії Володимир Путін залишився без покарання.