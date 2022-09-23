Комісія ООН: докази свідчать про вчинення військами РФ воєнних злочинів в Україні

Експерти ООН дійшли висновку, що під час широкомасштабного вторгнення Росії в Україну були скоєні воєнні злочини, включаючи бомбардування цивільних районів, численні розстріли, тортури та сексуальне насильство.



«На підставі доказів, зібраних комісією, вона дійшла висновку, що в Україні були скоєні воєнні злочини», – заявив Ерік Моуз, голова Комісії з розслідування злочинів в Україні, на засіданні Ради ООН з прав людини в Женеві.



Комісія, створена в травні для розслідування злочинів під час війни Росії в Україні, представила висновки про злочини, скоєні під час широкомасштабного вторгнення, розпочатого Москвою 24 лютого.



Моуз сказав, що його експерти з комісії отримали та задокументували «достовірні заяви щодо багатьох інших випадків страт».



У висновку комісії цитуються свідчення колишніх ув'язнених, які утримувалися в російських слідчих ізоляторах, в яких йдеться про побиття, ураження електричним струмом і примусове роздягання. Комісія також висловила серйозну стурбованість щодо розстрілів у Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях, які раніше були окуповані російськими військами.

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Моуз зазначив, що були виявленні випадки вчинення російськими військовими гендерних і сексуальних злочинів проти людей віком від 4 до 82 років.

«Ми були вражені великою кількістю страт у районах, які ми відвідали. Зараз комісія розслідує такі випадки смерті в 16 містах і селищах», – додав Моуз.

Цих заяв російська сторона наразі не коментувала, проте раніше Москва, попри численні докази, заперечувала свої атаки на цивільних в Україні.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 18 вересня змогло підтвердити 5 916 випадків загибелі і 8 616 – поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.