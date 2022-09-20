На деокупованій Київщині знайшли ще два тіла зі слідами катувань – поліція

На деокупованій території Київщини виявили тіла двох чоловіків зі слідами катувань. Про це повідомив начальник управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.
«Захоронення знаходилось у лісосмузі поблизу села Мироцьке в Бучанському районі Київщини, де попередньо ми знайшли вже 18 вбитих росіянами цивільних», – зазначив він.
За словами Нєбитова, тіло чоловіків були в одній із ям поруч із бліндажами солдат РФ.
«Знаходилося тіло чоловіка зі зв’язаними руками, з натягнутою на обличчя шапкою та зав'язаним на шиї скотчем. У кишені загиблого знайшли окуляри для зору. Другий вбитий був одягнений у флісову кофту кольору хакі з шевронами Національної академії СБУ. У чоловіка на безіменному пальці знаходилася золота обручка», – зазначив начальник управління Нацполіції у Київській області.
Наразі поліція намагається встановити особи цих загиблих.
2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу, де загинули щонайменше 400 людей.
Україна і представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.
Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.
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