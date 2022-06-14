На колишніх позиціях окупантів поблизу села Мироцьке, Бучанського району українські правоохоронці сьогодні, 13 червня, виявили ще одне місце масового захоронення цивільних.
У них зв’язані руки та прострілені коліна. Криміналісти й інші фахівці ексгумували тіла та працюють над ідентифікацією загиблих.
Зв'язані руки, прострілені коліна і скроні: поблизу Бучі знайшли ще одну братську могилу
На колишніх позиціях окупантів поблизу села Мироцьке, Бучанського району українські правоохоронці сьогодні, 13 червня, виявили ще одне місце масового захоронення цивільних.