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Зв'язані руки, прострілені коліна і скроні: поблизу Бучі знайшли ще одну братську могилу

Зв'язані руки, прострілені коліна і скроні: поблизу Бучі знайшли ще одну братську могилу
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Зв'язані руки, прострілені коліна і скроні: поблизу Бучі знайшли ще одну братську могилу

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Сімох беззбройних людей російські військові катували, а потім стратили пострілами в голову, - заявив Андрій Нєбитов, начальник Головного управління Національної поліції в Київській області у коментарі Радіо Свобода.

На колишніх позиціях окупантів поблизу села Мироцьке, Бучанського району українські правоохоронці сьогодні, 13 червня, виявили ще одне місце масового захоронення цивільних.
У них зв’язані руки та прострілені коліна. Криміналісти й інші фахівці ексгумували тіла та працюють над ідентифікацією загиблих.

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