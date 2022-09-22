«Якщо Київ припинить бойові дії – України не буде». Блінкен пояснив, чому США продовжують підтримку України

США продовжать підтримувати Україну, доки вона захищається від російської агресії, а також намагатимуться досягти дипломатичного рішення на справедливих умовах, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

«Якщо Росія припинить бойові дії – війна закінчиться, якщо Україна припинить бойові дії – України не буде. Саме тому ми продовжимо підтримувати Україну, доки вона захищається. Ми також намагатимемося добитися дипломатичного рішення на справедливих умовах. Президент Зеленський неодноразово говорив, що дипломатія – це єдина можливість покласти край цій війні. Але дипломатія не може і не має використовуватися як привід для нав'язування умов Україні з порушенням положень статуту ООН», – сказав Блінкен на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку.

Він зазначив, що президент Путін робить свій вибір, а тепер усі країни мають зробити свій вибір.

«Скажіть президенту Путіну зупинити жахи, які він розпочав. Скажіть йому поставити на чільне місце інтереси свого народу. Скажіть йому поважати принципи Ради безпеки…Давайте не забувати, що ми – народи – все ще є тими, хто обирає долю цієї організації і нашого світу. Ставки – очевидні і вибір за нами. Давайте зробимо правильний вибір заради миру, якого ми прагнемо», – додав Блінкен.

Президент України Володимир Зеленський 17 вересня заявив, що зараз строки закінчення війни залежить тільки від постачання зброї.

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Станом на 16 вересня Сполучені Штати виділили близько 15,8 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні з початку роботи адміністрації Джо Байдена. З 2014 року Сполучені Штати виділили приблизно 17,9 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні та понад 15,1 мільярдів доларів з початку неспровокованого вторгнення Росії 24 лютого.