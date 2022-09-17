Зеленський розповів, від чого залежать строки закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні строки закінчення війни залежить тільки від постачання зброї. Про це він заявив в інтерв'ю агенції Reuters.

«Рано говорити про закінчення війни..На сьогодні 100% можу акцентувати той факт, що ця війна залежить від термінів, які пов'язані тільки з постачанням зброї. І лише з цим. Пришвидшити ці кроки, допомогу Україні – це значить пришвидшити нашу перемогу», – заявив він.

Зеленський наголосив, що терміни постачання зброї співпадали з задумом щодо деокупації територій України.

«Найголовніше – щоб ті розрахунки щодо деокупації наших територій, розрахунок кількості і якості засобів співпадали з термінами їх постачання. Бо ви можете щось почати, розраховуючи, що все прийде в термін, і ви зможете продовжувати, а воно не приходить через ті чи інші причини. Десь ліцензія, десь логістика, десь бажання чи небажання, десь бюрократичні системи. Тому важливо, щоб все співпадало з задумом», – наголосив президент.

Зеленський переконаний, що якби Україна не здійснила контрнаступу, постачання зброї від західних партнерів зменшилося б.

«До цього контрнаступу я абсолютно був впевнений, що якщо цього не буде з нашого боку, постачання зброї буде зменшене, допомога буде зменшена. Це дуже важливий крок, який вплинув або вплине на рішення тих чи інших держав», – сказав він.

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У липні міністр оборони Олексій Резніков заявив, що закінчення війни до кінця цього року є «абсолютно можливим».

У травні в інтерв’ю Sky News начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав, що «більшість активних бойових дій завершиться до кінця цього року, ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, враховуючи Донбас і Крим».