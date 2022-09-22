Блінкен: не можна допустити, щоб Путін залишився без покарання

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що не можна допустити, щоб президент Росії Володимир Путін залишився без покарання.
«Той міжнародний порядок, який ми зібралися тут захищати, руйнується у нас на очах. Ми не можемо і не допускатимемо, щоб президент Путін залишився без покарання», – сказав Блінкен на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку.
Він наголосив, що захист суверенітету і територіальної цілісності України – це не просто захист прав однієї країни обирати свій шлях, хоча це фундаментальне право.
«Ми говоримо також про захист світового порядку, де жодна країна не може перемальовувати кордони іншої країни шляхом сили. Якщо ми не захистимо цей принцип, коли Кремль його так грубо порушує, ми посилаємо сигнал агресорам повсюдно, що вони також можуть так чинити. Це поставить усі країни під загрозу. Ми відчинимо двері для менш захищеного, менш мирного світу», – пояснив держсекретар CША.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 18 вересня верифікувало 5 916 випадків загибелі і 8 616 – поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабної війни Росії проти України, розпочатої 24 лютого 2022 року. В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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