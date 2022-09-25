Звільнена з російського полону Мар’яна Мамонова народила дівчинку

Звільнена з російського полону військова медик Мар’яна Мамонова народила дівчинку, повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк у Telegram.

«Вболівали за них всією країною. Вага: 3250 грамів Зріст: 57 сантиметрів. Вітаємо маленьку україночку Анну та її батьків. Це неймовірна новина», – написав у Telegram Третяк.



30-річна Мар’яна Мамонова потрапила у російський полон 4 квітня, коли перебувала на заводі Ілліча у Маріуполі. Там надавала медичну допомогу пораненим військовослужбовцям. Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Мамонова, як військовий медик, перебувала на службі. Спілкувалась до полону з рідними і від неї вони дізнались про її вагітність.

Мар’яна Мамонова разом з іншими 214-ма полоненими була звільнена в результаті обміну 21 вересня. У день обміну бранців в ефірі телемарафону голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що вдалося звільнили трьох вагітних військовослужбовиць.