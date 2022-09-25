«Маркер русского мира»: що буде з пам’ятником Катерині Другій в Одесі?

В Одесі дискутують про долю пам’ятника Катерині Другій, який стоїть вже 15 років. Нинішня масштабна війна Росії проти України лише додала пристрастей у суперечку, бо для багатьох сам «монумент засновникам Одеси» є символом «русского мира», агресивна реалізація концепції якого нинішнім Кремлем призводить, в тому числі, і до ракетних та повітряних ударів по Одесі та області. А історики, з якими спілкувалось Радіо Свобода, вказують на негативну роль імператриці Катерини Другої в історії України та козацтва. Після масштабного нападу Росії на Україну і дуже частих обстрілів Одеси та області активізувались ті, хто вважає, що сама присутність Катерини Другої в Одесі дає підстави Кремлю не визнавати південь України Україною, говорити про відтворення Новоросії. В російській стратегічній концепції передбачалось захоплення Одеси, яка мала б стати частиною сухопутного коридору з окупованого Криму та півдня України до Придністров’я. В самому ж місті – та й не лише – загострились дискусії про долю пам’ятника. Ось лише віхи останніх кількох місяців за хронікою «Суспільного Одеса»: 13 липня електронна петиція про демонтаж пам'ятника Катерині II в Одесі набрала 25 тисяч голосів.

1 серпня з'явилася відповідь Володимира Зеленського на електронну петицію про знесення та заміну пам'ятника Катерині II в Одесі, в якій зазначалося, що президент звернувся до Одеської міської ради з проханням розглянути порушені в петиції питання відповідно до компетенції.

на електронну петицію про знесення та заміну пам'ятника Катерині II в Одесі, в якій зазначалося, що президент звернувся до Одеської міської ради з проханням розглянути порушені в петиції питання відповідно до компетенції. 16 серпня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що підтримує ідею демонтувати монумент, однак зазначив, що рішення – за місцевими депутатами

заявив, що підтримує ідею демонтувати монумент, однак зазначив, що рішення – за місцевими депутатами В обласній військовій адміністрації рекомендували Одеській міськраді демонтувати пам'ятники Катерині II та Олександру Суворову.

10 вересня в Одесі розмалювали пам'ятник Катерині II. На пам'ятнику червоною фарбою написали «Єкатєріна = Путін».

Пізніше, 12 вересня, пам'ятник Катерині II облив фарбою громадський діяч «Автомайдану» Артак Григорян .

. 13 вересня пам'ятник облили фарбою вдруге.

В Одесі 19 вересня провели інтернет-слухання з питання вирішення долі пам’ятника «Засновникам Одеси», в ансамблі якого є скульптура Катерини Другої.

«Помста за Помаранчеву революцію» Пам’ятник Катерині простояв 22 роки від на початку XX століття перед тим як його в 1923 році знесли більшовики. Але вже в незалежній Україні в 2007 році пам’ятник виготовили знову – причому в Києві. «2007 рік – зрозуміло за які гроші і з яких мотивацій. Безперечно, коли Росія пережила цей ляпас – Помаранчеву революцію 2004 року – та не прихід до влади їхнього ставленика, вони почали вкидати величезні гроші, щоб підкуповувати і створювати м’якеньку подушку «русского мира», – каже на своєму Ютуб-каналі відомий український історик Олександр Алфьоров.

Пам’ятник було встановлено незаконно. Тоді ніхто не хотів слухати інтелігенцію

А Одеський історик Cергій Гуцалюк, представник Українського інституту національної пам’яті на півдні України, в інтерв’ю Радіо Свобода вказує, що пам’ятник був відкритий в Одесі на російські гроші. «Це всім відомий факт і про це у відритих джерелах є повно інформації. І тоді ніяких громадських слухань не проводилось в Одесі – навпаки, були величезні протести, були сутички. Пам’ятник було встановлено незаконно. Тоді ніхто не хотів слухати інтелігенцію. Я вважаю, що то взагалі була така помста тодішньому президенту Ющенку за визнання Голодомору геноцидом», – каже Гуцалюк в інтерв’ю. Також після відкриття пам’ятника саме до нього неодноразово стікались проросійські марші чи демонстрації в Одесі. Історичні рахунки України з Катериною З російською імператрицею Катериною Другою в українців своя історія – її гостро в творчості критикував, скажімо, Тарас Шевченко. Катерина скасувала гетьманство і останній гетьман України Кирило Розумовський в 1764 році позбувся булави за її розпорядженням. «У Кирила Розумовського забирають булаву тому, бо він, виявляється, хотів створити європейську державу», – каже Алфьоров.

У 1765–1770 роках були скасовані Слобідські козацькі полки – серед них Харківський та Ізюмський. Поступово Катерина перекроїла адміністративний устрій і постворювала намісництва. Було фактично ліквідоване українське козацтво – козаки або переведені в регулярне російське військо, або – більшість – стали державними селянами. У 1775 році Катерина Друга ліквідовує Запорізьку Січ, а останній кошовий отаман Петро Калнишевський разом зі старшиною до кінця своїх днів були направлені на Соловки. «Не просто ліквідовує, а на Січ нападають, кошового отамана Калнишевського і всю старшину – в кайдани, Січ руйнують, а козаків – хто захотів – перетворюють в так зване Чорноморське військо», – нагадує історик Алфьоров.

Але на Катерині лежить й інший «великих гріх» перед українцями як народом волелюбним. У 1783–1790-х роках вона запровадила в Україні кріпосну систему. «Вона зробила з українців рабів – з людей Лівобережжя та Слобожанщини. Тобто з вільних українців зробила рабів!» – пояснює в інтерв’ю професор історії Одеського національного університету імені Мечникова Тарас Гончарук. «Катерина принесла в Україну найганебніше явище – коли людину могли поміняти на собаку – кріпосництво, перетворивши українців на холуїв і рабів своєї імперії», – нагадує Алфьоров.

Вона зробила з українців рабів – з людей Лівобережжя та Слобожанщини. Тобто з вільних українців зробила рабів!

Також Катерина запровадила цензуру на друк книжок Києво-Печерською лаврою (1766 рік), розпорядилась щоб з церков забрати всі українські книжки і поміняли на російськомовні (1769 рік) та, за висловом історика, у «квітці Гетьманщини» – Києво-Могилянській академії – офіційною мовою викладання стає російська (1783 рік). «Для українців Катерина – це уособлення кріпацтва, рабства, знищення ознак державності, ну, і знищення народу як такого – і фізичне і морально-духовне. Вона заборонила нашу церкву, вона одна з перших заборонила нашу мову, а далі воно все пішло-покотилося», – пояснює в інтерв’ю одеський історик Сергій Гуцалюк. Він додає: «Історична постать Катерини постійно використовувалась і Радянським Союзом, а потім сучасною Росією як один зі стрижнів їхніх претензій на південь України та й на всю Україну. Це одне з ідеологічних, історичних обґрунтувань сучасної агресії проти нас». Хто ж засновник Одеси? Власне, монумент, про який нині гаряче сперечаються, називається пам’ятником засновкам Одеси, а не Катерині як такій – хоча саме вона увінчує його зверху, виділяючись висотою в архітектурному ансамблі площі. Сама Катерина здивувалася б, що вона заснувала Одесу. Історики, з якими поспілкувалось Радіо Свобода, кажуть, що Одеса насправді була заснована ще на початку 15-го століття за часів Великого Князівства Литовського (ВКЛ).

Сама Катерина здивувалася б, що вона заснувала Одесу

«Перша згадка – 1415 рік, коли воно перебувало в складі Великого Князівства Литовського разом з Очаковом та Білгородом (нині Білгород-Дністровський). Ці три міста були південними форпостами ВКЛ. Сама Катерина здивувалася б, що вона заснувала Одесу. За тією версією, вона заснувала місто за півтора роки до своєї смерті в 1796 році, але вона була вже в такому віці і стані, що їй було байдуже, що там робиться в Хаджибеї на Чорному морі», – каже історик Сергій Гуцалюк.

Гуцалюк нагадує, що ще 30 років після смерті Катерини місто люди переважно називали Хаджибей: «І навіть чумакам вказували, що ви їдете в Одесу, а не Хаджибей, і за це навіть фізичні покарання були, щоб називали Одесою». За його словами, в рескрипті Катерини йшлося про реконструкцію та розбудову існуючого порту.

Цей пам’ятник – це ідол «русского мира», який означає, що Одеса – це не Україна

«Я завжди дивуюсь, коли мені кажуть: Ну, от заснували міста на півдні України хто? Російські царі! І так Путін говорить – хто «позасновивал еті города?». Кажуть, що засновниками Одеси, Миколаєва, Херсону були російські імператори. Росіяни тут ніколи не засновували міст. Вони приходили і ставили фортецю з гарнізоном», – каже Олександр Алфьоров. «А хто ж був містянами? Хто мешкав у Херсоні, Миколаєві, Одесі? А звідки взялось місце щоб поставити фортецю? А звідки там дороги існували ще до фортеці? Насправді це були території вже давно заселені українцями, це території, які насправді в тій чи іншій мірі існували в контексті українського козацтва», – пояснює історик Алфьоров.

Не знищити, а перенести? Нині, коли біля пам’ятника проводяться часті флешмоби і протести, коли триває дискусія про його усунення, мова не йде про демонтаж зі знищенням. Власне, пропонується перенести пам’ятник до музею. Скажімо, депутати Одеської міськради пропонують перенести пам'ятник Катерині в історико-краєзнавчий музей. Зараз до 20 жовтня буде веб-опитування. Учасникам пропонують відповісти на таке запитання: «Як має бути вирішена доля пам’ятника «Засновникам Одеси», розташованого на Катерининській площі у м. Одесі?» Запропоновані варіанти відповідей: Демонтувати з пам’ятника імперські символи.

Демонтувати з пам’ятника лише скульптуру Катерини ІІ.

Демонтувати пам’ятник повністю.

Відкласти вирішення питання долі пам’ятника до закінчення воєнного стану.

Зберегти пам’ятник на своєму місці без змін.

Зберегти пам’ятник на своєму місці, доповнивши історичною інформацією щодо діяльності Катерини ІІ.

Зберегти пам’ятник та перенести до спеціального меморіального парку чи музею. Між тим одеські депутати вже внесли проєкт рішення до сесії міськради, повідомили на сторінці фракції «Європейська солідарність». «Ми вважаємо, що в центрі міста не може бути російського маркера – пам'ятника російському царю. До того ж нещодавно стало публічно відомо, що кошти на його встановлення виділяло російське консульство в Одесі. Ми проти вандалізму і руйнування пам'ятників, тому вважаємо, що його місце в музеї», – зазначив голова фракції «ЄС» у міськраді Одеси Олексій Потапський.

Наразі до кінця невизначеною є позиція мера Одеси Геннадія Труханова. Війна на нього сильно вплинула політично і зробила більш проукраїнським політиком, але в питанні пам’ятника він проти знесення, говорячи, що «Одеса – це інтернаціональне місто». «Так ніхто ж не відкидає, що Одеса – інтернаціональне місто! Боронь, Боже, як-то кажуть! Річ у тім, що я Труханова добре розумію, бо вся його попередня риторика – це було, щоб сподобатись отій проросійській частині одеситів, людей прорадянських. Це був його широкомасштабний, ядерний електорат. А зараз невідомо, як буде», – каже Сергій Гуцалюк.