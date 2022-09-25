На псевдореферендумі в Бердянську голосують без документів – заступник голови райради

Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя», що йому відомі факти голосування на так званому референдумі в окупації навіть без документів виборців.

«Вони (окупаційні сили – ред.) по Бердянську та Бердянському району ходять з так званим подворовим чи поквартирним обходом. Обходять людей у складі від одного до трьох так званих членів їхніх виборчих комісій. В них зі собою «орк» (російській військовий – ред.) або два – озброєних. Вони приходять до людей додому і просто пропонують проголосувати. Причому їм не заважає навіть факт відсутності документів. Люди кажуть: «Ну у нас немає документів». Або не хочуть показувати. Такі історії є. А цим байдуже взагалі, вони кажуть, просто давайте голосуйте і все», – розповів Дудукалов.

З огляду на війну та бойові дії редакція не може незалежно перевірити ці свідчення.

Він також зазначив, що українські силовики чекають на більш точну інформацію щодо осіб, які допомагали організації псевдореферендуму.

«Вони дуже чекають інформацію про безпосередньо цих людей, про колаборантів, про участь у комісіях. Люди, які беруть участь в організації референдумів, будуть покарані», – наголосив він.

Призначені Росією адміністрації на частині українських територій, які окуповані Москвою, 23 вересня розпочали так звані референдуми про приєднання до Росії, які Москва планує використати для їх анексії. Окупаційна влада запланувала їх на 23-27 вересня.

Після оголошення окупаційними силами наміру провести так звані референдуми Київ заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків, а МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити намір РФ щодо «фейкових плебісцитів» на окупованих територіях. Низка західних лідерів засудили намір Кремля провести фіктивні референдуми.

У Білому домі заявили, що Росія намагається провести так звані референдуми у відповідь на успішний контрнаступ українських військ, а Вашингтон не визнає результати такого голосування.