Україна ініціює засідання Радбезу ООН через заходи Росії щодо приєднання окупованих територій

Україна вимагає термінового засідання Ради безпеки ООН через псевдореферендуми, влаштовані Росією на окупованих територіях, повідомляє речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко 24 вересня.

«Україна подала запит на термінове засідання Ради безпеки ООН щодо фейкових референдумів Росії на окупованих територіях України. Росія має понести відповідальність за подальші спроби змінити міжнародно визнані кордони України всупереч Статуту ООН», – заявив він.

Напередодні представники Демократичної та Республіканської партій у Конгресі США повідомили «Голосу Америки», що будуть переконувати адміністрацію Білого Дому домагатися виключення Росії із Ради Безпеки ООН.

Також президент Європейської ради Шарль Мішель висловлювався на користь відсторонення Росії від участі в Раді безпеки ООН.

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Призначені Росією адміністрації на частині українських територій, які окуповані Москвою, 23 вересня розпочали так звані референдуми про приєднання до Росії, які Москва планує використати для їх анексії. Окупаційна влада запланувала їх на 23-27 вересня.

Після оголошення окупаційними силами наміру провести так звані референдуми Київ заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків, а МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити намір щодо РФ «фейкових плебісцитів» на окупованих територіях. Низка західних лідерів засудили намір Кремля провести фіктивні референдуми.