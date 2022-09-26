Британія ввела санкції проти РФ через проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України

Велика Британія повідомила про запровадження санкцій проти 92 осіб та організацій із Росії через проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України. Як йдеться на сайті Міністерства закордонних справ країни, під санкції потрапили 89 осіб та три організації.

У списку, зокрема, мільярдер та засновник «Киевской площади» Рік Нісанов, засновник Уральської гірничо-металургійної компанії Іскандер Махмудов, голова ради директорів компанії «Площадь Европы» Зарах Ілієв, голова групи компаній «Арети» Ігор Макаров.

До списку санкцій також включені представники ради директорів та правління «Газпромбанку», наглядової ради та правління Сбербанку та «Радкомбанку», а також три організації – «Гознак», Міжнародний розрахунковий банк і піар-агентство «ИМА-Консалтинг».

На окупованих територіях Донбасу, підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР», а також окупованих після початку повномасштабної війни частинах Херсонської та Запорізької областей України розпочалися псевдореферендуми щодо входження до складу РФ. Псевдореферендуми мають тривати до 27 вересня. Україна, США, Великобританія та інші країни неодноразово заявляли, що не визнають результатів таких «голосувань».

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі заявив, що «уявні референдуми, що проводяться під дулом пістолета, не можуть бути вільними чи справедливими». «Вони дотримуються чіткої схеми насильства, залякування, тортур та насильницьких депортацій на захоплених Росією територіях України», – зазначив він.

У британському МЗС кажуть, що запроваджені санкції «спрямовані проти тих, хто стоїть за цими фіктивними голосуваннями, а також проти осіб, які продовжують підтримувати агресивну війну російського режиму».