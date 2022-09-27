Данілов прокоментував присутність іноземців на так званих референдумах

Присутність громадян іноземних країн на так званих референдумах є «приватною справою цих осіб», а не офіційним міжнародним представництвом. Про це у коментарі Радіо Свобода заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Усі ці громадяни ідентифіковані і на сьогоднішній день нам відомі. І відповідні процеси щодо цих громадян у нашій країні почнуться обов’язково», – зазначив він.

Данілов також наголосив, що результати так званих референдумів, які намагається озвучувати Росія, не можуть відповідати дійсності.

«Те, що вони собі там намалювали, то такої кількості людей не існує там в природі вже доволі довгий час. Території, де вони проводять ці так звані референдуми, це території нашої країни і там ніхто, крім України, не має права нічого проводити. Всі решта, хто там цим займається, майте на увазі, що всі будуть нести за це відповідальність», – наголосив секретар РНБО.

Призначені Росією адміністрації на частині українських територій, які окуповані Москвою, 23 вересня розпочали так звані референдуми про приєднання до Росії, які Москва планує використати для їх анексії. Окупаційна влада запланувала їх на 23-27 вересня.

Після оголошення окупаційними силами наміру провести так звані референдуми Київ заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків, а МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити намір щодо РФ «фейкових плебісцитів» на окупованих територіях.

Низка західних лідерів засудили намір Кремля провести фіктивні референдуми.

У Білому домі заявили, що Росія намагається провести так звані референдуми у відповідь на успішний контрнаступ українських військ, а Вашингтон не визнає результати такого голосування.