«Змушували голосувати тих, хто просто йшов у магазин» – Гайдай про так званий референдум на Луганщині

Так званий референдум на окупованій російськими військами Луганщині проводився з численними порушеннями, задля отримання вигідних для РФ показників. Про це у коментарі Радіо Свобода розповів голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Ми увесь тиждень бачили, ну, просто кричущі порушення: і людей у військовій формі озброєних, і бачили, як ставили столи просто біля магазинів і забирали людей, які ішли в магазини та змушували їх голосувати. Вони казали: «У нас нема паспортів». А їм відповідали: «Нас це не цікавить». І по другому колу голосували. І ходили по квартирам, залякували, що, хто не проголосує, той буде мобілізований. Але і тих, хто проголосував, так само мобілізували», – стверджує Гайдай.

З огляду на бойові дії та окупацію Луганської області російськими військами Радіо Свобода не може оперативно перевірити цю інформацію з незалежних джерел.

Призначені Росією адміністрації на частині українських територій, які окуповані Москвою, 23 вересня розпочали так звані референдуми про приєднання до Росії, які Москва планує використати для їх анексії. Окупаційна влада запланувала їх на 23-27 вересня.

Після оголошення окупаційними силами наміру провести так звані референдуми Київ заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків, а МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити намір щодо РФ «фейкових плебісцитів» на окупованих територіях.

Низка західних лідерів засудили намір Кремля провести фіктивні референдуми.

У Білому домі заявили, що Росія намагається провести так звані референдуми у відповідь на успішний контрнаступ українських військ, а Вашингтон не визнає результати такого голосування.