Рада федерації Росії хоче розглянути питання про анексію українських регіонів 4 жовтня

Керівництво Ради федерації Росії (верхньої палати парламенту) заявляє, що не планує позачергового засідання для розгляду питання про приєднання до складу РФ чотирьох окупованих регіонів України, де пройшли так звані референдуми.

Голова Ради федерації Валентина Матвієнко сказала, що палата готова розглянути питання на плановому засіданні 4 жовтня.

Сенатор Андрій Клішас написав у телеграмі, що «прийняття до складу Росії нових суб’єктів – конституційна процедура, яка вимагатиме злагодженої роботи кількох конституційних органів влади і зрештою поправок до тексту конституції», і тому необхідності в «штучному прискоренні конституційного порядку прийняття у склад Росії нових суб’єктів» немає.

Раніше низка ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляла, що процедура анексії територій, підконтрольних угрупованням «ДНР», «ЛНР», а також окупованих частин Херсонської та Запорізької областей може завершитися вже 30 вересня. За повідомленнями, цього дня президент Росії Володимир Путін звернеться із посланням до Федеральних зборів.

Про ймовірність цього також заявила британська розвідка.

А американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті заявляє, що запланована Кремлем анексія окупованої частини України може відбутися до або незабаром після 1 жовтня – початку звичного осіннього призову в Росії, щоб уможливити примусовий призов українських цивільних (на окупованих територіях) воювати проти України.

У Кремлі це не підтвердили і не спростували.

27 вересня завершилися псевдореферендуми щодо приєднання до Росії на окупованих російськими військами територіях України. Ці так звані референдуми багатьма країнами світу, як і Україною, вже визнані нелегітимними і такими, що не мають жодної сили.

Представники окупаційних адміністрацій оголосили, що на псевдореферендумах, за попередніми даними, понад 90% тих, хто брав у них участь, начебто висловилися «за входження» до складу Росії.

Україна, США та інші країни називають голосування фіктивними референдумами, проведеними під дулами автоматів. Країни Заходу заявили, що запровадять проти Росії нові санкції.

Представники окупаційних адміністрацій раніше заявляли, що якнайшвидше звернуться до Путіна з проханням про прийняття регіонів до складу Росії.

Якщо процедура буде тією ж, що під час анексії Криму в 2014 році, Путін повинен буде підписати договори про їх «вступ», а російський парламент – ратифікувати їх і схвалити конституційний закон про прийняття нових суб’єктів федерації.