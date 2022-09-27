Екатерина Ивановна (имя изменено в целях безопасности) – пенсионерка из оккупированного Луганска. Не выехала из города в 2014-м, потому что «здесь вся жизнь»: дом, который с нуля строила с мужем, могилы родителей, а с 2016-го – и могила супруга, который умер после длительной болезни. Пенсионерка говорит, что бросать все в своем возрасте не видит смысла; а детей сама же заставила выехать, и не пожалела – сейчас они живут в ЕС. Спустя 8 лет Екатерина все еще хочет увидеть украинский флаг в родном городе.

Почему в Луганске люди идут на акцию, которую Россия называет референдумом? Что им обещают за это, и как луганчане относятся к похожим голосованиям в других частично оккупированных областях Украины? Луганчанка рассказала Радио Донбасс.Реалии.

«Весь мир хочет запретить Луганску нормально жить»

– Голосование длится 5 дней. «Власти» говорят, что хотят обезопасить людей. Если будут большие очереди, то по такой обязательно бомбанет Украина. Поэтому голосовать можно дольше, но зато безопаснее, говорят луганчанам.

Место голосования меняется каждый день. Опять же, чтобы не бомбанула Украина. И такое «вливание в уши» даже смешное, будто это не стиль России – бомбануть по мариупольскому театру, где были тысячи детей, или по торговым центрам в Украине. Но запугивают, что именно украинская армия спит и видит, чтобы сбросить ракеты на голосующих луганчан.

Но найти место для голосования все равно возможно. Специальные оповещательные машины ездят по улицам, их десятки в центре города. Проще говоря, если захочешь, то не пропустишь. Главное – безопасность. И вот этот посыл «мы делаем все, чтобы вас обезопасить» – он во всем. Словно весь мир хочет остановить это голосование и запретить Луганску нормально жить.

В Луганске – либо идешь сам, либо игноришь и за тебя нарисуют

– Проголосовать приходишь с паспортом. Списков нет. Это не как во время украинских выборов, что тебе нужно приехать на специальный участок, там отмениться и идти голосовать. Здесь ты можешь оставить свой голос в любой точке города. Но обязательно подписываешь документ, что проголосуешь только один раз, иначе «уголовная ответственность». Как они будут проверять, кто где проголосовал, если официальных списков нет?

Но, честно скажу, в Луганске не ходят по домам и не заставляют голосовать. В квартиры могут приехать специальные комиссии, если человек болеет или у него инвалидность, но для этого нужно оставить заявку заранее.

На самом деле, им в Луганске и заставлять никого не надо. Они могут нарисовать любую статистику, как в 2014-м году. Все же еще помнят результаты в 102%? По регионам, особенно те, которые недавно оккупировали, то да. Там к людям вваливаются с оружием, заставляют, запугивают. Они и ставят галочки. В Луганске – либо идешь сам, либо игноришь и за тебя нарисуют.

Голосует ли Луганск за присоединение к России?

– Думаю, луганчан можно поделить сейчас на 4 категории:

кто действительно бежит голосовать, потому что «Ра-СЕ-Я»,

кто вынужден голосовать, потому что близкие люди сейчас воюют против Украины: думают, что у них обратного пути уже нет,

кто делает вид, что ничего не происходит,

кто ждет, когда все закончится победой Украины.

Знаете, какая главная причина присоединения к России – если Луганская область станет округом РФ, то «НАТО не зайдет к нам и не начнет убивать». А НАТО ж прям с 2014-го года сидит под Луганском и убивает мирное население... Люди, живя в Луганске и зная правду, что здесь происходило с 2014-го года, продолжают верить тому, что нам рассказывает российская и местная пресса.

Они же уже забрали мужей и сыновей, уже есть огромные потери среди близких, продолжается мобилизация (правда на время референдума ее поставили на паузу), а вы все равно хотите в Россию, где даже россияне уже не хотят жить.

Да, Луганск голосует. Не весь. У нас остаются адекватные люди. Но по регионам показатель голосующих тоже ниже. Потому что в наших псевдореспубликах сейчас жизнь по принципу, как в России: Москве хорошо, округи побираются. Вот в Луганске хорошо, а если выехать за Лисичанск и дальше, там совсем другой уровень жизни.

Что говорят те, кто не голосует

– Не верят России. Первый т.н. референдум в Луганске прошел в 2014-м году. С тех пор нас кормили обещаниями – будете Россией. Давали пенсии в 5-10 тысяч рублей тем, кто выезжал в Ростов-на-Дону или Воронеж и оформлялся на соцпомощь. Но жизни, как в России, не было. Скорее, последний год, после всех санкций, это в России уже жизнь, как на нашей оккупированной территории.

Поэтому никто не понимает, зачем этот референдум сейчас? Чтобы наших мужчин официально могли отправлять на войну? Так они и раньше это делали. Чтобы эта территория стала площадкой для боевых действий? А что раньше мешало? Но вряд ли это голосование, чтобы улучшить жизнь в Луганске. Хотели бы сделать частью России, то сделали бы это еще 2014-м. Путину что тогда, что сейчас было все равно, что про него скажет мир. Сейчас война, вот и ищут поводы еще сильнее позлить Украину.

Боятся Украину: никто не понимает, что будет, если Украина вернет эти территории. Нас постоянно пугают, что чуть ли не будут расстреливать, особенно за российские паспорта. Будто не понимая, что есть категории людей, кому эти документы навязали. Если ребенок получил российский паспорт, он тоже предатель? Нам постоянно показывают выступления украинских политиков, где они осуждают тех, кто остался на оккупированных территориях. А потому и возвращаться бояться. Если ты не воевал, не поддерживал, ты тоже предатель? Вот и получается, что ты и эту власть не поддерживаешь, и Украине ты уже не нужен.

Есть немало молодежи, которая хотела бы выехать в Украину – но сначала ковид, потом война полномасштабная, и вот уже 3 года они потеряли. Теперь к ним будут вопросы – а чего раньше не выбрались? Не могли!

Про Херсон и Мелитополь

– Россия с нашими двумя областями справится не может – Луганской и Донецкой, а еще решила Херсонскую, Николаевскую и Запорожскую подтянуть.

Многие говорят, что «вот Россия выйдет к Крыму через эти области – и заживем».

А как заживем, если в этих областях убитая теперь инфраструктура? Получается, что все эти области разрушили, чтобы дать все условия Крыму. А потом они будут ездить на полуостров по своему мосту и совсем перестанут помогать всем областям, в том числе, и нам.

Грустно, потому что они разваливают Украину. Цель – развалить и все. 8 лет Луганска и Донецка в оккупации показали, что будущего там нет. России эти люди не нужны, им нужны дополнительные территории, неважно, в каком состоянии.

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