Столтенберґ закликав країни-члени НАТО збільшувати запаси боєприпасів для допомоги Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ закликав країни-члени Альянсу збільшувати запаси боєприпасів для продовження допомоги Україні.

Столтенберґ 27 вересня скликав позачергове засідання Конференції національних директорів із питань озброєнь у штаб-квартирі НАТО, повідомила пресслужба Альянсу.

«Ми повинні продовжувати працювати разом як члени НАТО та з промисловістю, щоб поповнити наші запаси боєприпасів і надавати Україні необхідну підтримку доти, поки вона буде потрібна», – сказав генсекретар.

Раніше сьогодні Столтенберґ провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої «чітко дав зрозуміти, що союзники по НАТО непохитно підтримують суверенітет і право України на самооборону».

Він також вкотре засудив фіктивні референдуми, які Росія проводить на окупованих українських територіях. За словами Столтенберґа, вони «не мають легітимності та є грубим порушенням міжнародного права. Ці землі – Україна».

Раніше сьогодні Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що Кремль цього тижня може оголосити про приєднання до Росії окупованих регіонів України, де пройшли так звані референдуми.

Останні кілька днів російські сили проводили на окупованих українських територіях голосування, яке вони називають референдумом про приєднання до Росії.

Київ наголошує, що це голосування не матиме реальних наслідків. Низка західних лідерів засудили намір Кремля провести фіктивні референдуми, а також попередили, що не визнаватимуть їх результати.