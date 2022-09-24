ЗСУ відбили атаки російських військ за 8 напрямками на Донеччині – штаб

Російська армія продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 24 вересня.

Загалом протягом доби російські війська завдали п’ять ракетних і 12 авіаційних ударів по України, дев’ять разів обстріляли з РСЗВ військові та цивільні об’єкти. Від ворожого вогню постраждали понад 20 населених пунктів, у тому числі Бахмут, Миколаївка, Калинівка, Миколаїв, Сухий Ставок, Південне, Малі Щербаки.

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«За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів (Донецької області – ред.) Петропавлівка, Виїмка, Бахмутське, Зайцеве, Опитне, Одрадівка, Невельське та Новомихайлівка», – йдеться в зведенні.

Командування також прокоментувало заходи з мобілізації в Росії – за його даними, через низьку мотивацію російських громадян у Краснодарському краї представники військкоматів почали обходи будинків із негайним врученням повісток чоловікам призовного віку.

«На основних дорогах виставляються поліцейські блокпости з метою контролю переміщення чоловічого населення. Мобілізований особовий склад після короткої підготовки в навчальних центрах планується направляти для поповнення військових підрозділів, які зазнали численних втрат в ході війни на території України», – повідомляє штаб.

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Штаб звітує про 19 ударів авіації Сил оборони України та враження 14 місць зосередження живої сили та військової техніки російських військ, а також позицій п’яти зенітних ракетних комплексів.

За даними штабу, ЗСУ протягом доби знищили чотири російських літаки.