Убитий в Ізюмі військовий Сергій Сова посмертно став Героєм України

Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв загиблому в Ізюмі військовому Сергію Сові звання Героя України – про це йдеться в указі від 24 вересня.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» СОВІ Сергію Олександровичу – старшому солдату (посмертно)», – йдеться в повідомленні.

Напередодні начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що тіло Сергія Сови передали рідним для поховання.

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Військовослужбовець 93-ої механізованої бригади «Холодний Яр» Сергій Сова був одним із загиблих військових, тіла яких виявили під час ексгумації в звільненому Ізюмі. Він вважався безвісти зниклим з квітня. Фотографія фрагменту його руки з жовто-синім браслетом стала широко відомою як символ воєнних злочинів російської армії на окупованих територіях.

15 вересня на Харківщині біля звільненого Ізюма виявили масове поховання цивільних жителів і військових ЗСУ, яке налічує близько 450 могил.