Франція відправить нову слідчу групу для розслідування воєнних злочинів в Ізюмі – голова МЗС

Франція відрядить ще одну групу слідчих для розслідування воєнних злочинів російських військ після виявлення масового поховання в деокупованому Ізюмі – про це заявила міністерка закордонних справ країни Катрін Колонна на засіданні Ради безпеки ООН 22 вересня.

Вона нагадала, що Франція вже надавала допомогу в розслідуванні воєнних злочинів армії Росії на Київщині. Тоді дві групи слідчих протягом двох місяців допомагали українським правоохоронцям у розслідуванні.

«Тепер, коли світові стало відомо про нові злочини в Ізюмі, ми вирішили направити ще одну місію підтримки слідчих на місця. Тому що там, де Росія діє, використовуючи пропаганду та дезінформацію, правосуддя має спиратися на фактах та доказах», – заявила Колонна.

Читайте також: Ізюм став містом «масового терору», загиблих може бути понад тисяча – заступник мера

Вона додала, що Париж також підтримує діяльність Міжнародного кримінального суду, який займається справами про воєнні злочини Росії.

15 вересня на Харківщині біля звільненого Ізюма виявили масове поховання військових ЗСУ. Як повідомив кореспонденту Радіо Свобода уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, йдеться про «приблизно 20-25 людей».

Захоронення знайшли поряд із кладовищем, де під час окупації російськими військами міста Ізюм, хоронили людей, які загинули від обстрілів або померли ж природною смертю. За даними обласної влади, масові поховання в Ізюмі загалом налічують більше 450 могил.

Росія продовжує заперечувати причетність своїх військ до злочинів поти цивільних в Україні.