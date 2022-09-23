Синєгубов: в Ізюмі завершили ексгумацію 436 тіл, більшість – цивільні

Голова Харківської обласної військової обласної адмінсітрації Олег Синєгубов заявив, що сьогодні завершується ексгумація тіл з масового поховання в Ізюмі, усього ексгумовано 436 тіл.



За його словами, більшість тіл має ознаки насильницької смерті, а 30 – сліди катувань.



«Є тіла з мотузкою на шиї, зі зв'язаними руками, з поламаними кінцівками та з вогнепальними пораненнями. У декількох чоловіків ампутовані геніталії. Все це докази жахливих тортур, яким окупанти піддавали мешканців Ізюму. Більшість тіл – цивільні, 21 – військові», – написав він у телеграмі.

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Голова Харківської ОВА додав, що таке масове поховання не єдине в Ізюмі – таких місць виявили щонайменше три.



За його словами, є поховання і в інших звільнених містах Харківщини.

15 вересня на Харківщині біля звільненого Ізюма виявили масове поховання військових ЗСУ. Як повідомив кореспонденту Радіо Свобода уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, йдеться про «приблизно 20-25 людей».

Захоронення знайшли поряд із кладовищем, де під час окупації російськими військами міста Ізюм, хоронили людей, які загинули від обстрілів або померли ж природною смертю.

Росія продовжує заперечувати причетність своїх військ до злочинів поти цивільних в Україні.