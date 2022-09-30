Зеленський провів засідання Ставки – обговорювали план деокупації та ймовірні дії військ РФ

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, повідомляє 30 вересня пресслужба Офісу президента.



За повідомленням, учасники заслухали доповіді про актуальну ситуацію на ділянках фронту, де зосереджені основні зусилля, та розглянули план подальшого звільнення української території.



Окремо присутні проаналізували ймовірні дії противника найближчим часом.

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Крім того, на засіданні також обговорювали забезпечення озброєнням і боєприпасами, їх розподіл за угрупованнями, які перебувають на найскладніших ділянках фронту.

Також на сьогодні, 30 вересня, заплановане засідання Ради національної безпеки та оборони України.

У Кремлі 30 вересня готують підписання договорів про «вступ до складу Росії нових територій». Йдеться про українські Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, які Росія має намір анексувати за підсумками так званого голосування, влаштованого на окупованих російськими військами територіях.