У Кремлі 30 вересня підпишуть документи про анексію чотирьох областей України

У Кремлі, в п’ятницю, 30 вересня, підпишуть договори про «вступ до складу Росії нових територій», повідомив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, які Росія має намір анексувати за підсумками так званого голосування, влаштованого на окупованих російськими військами територіях.

Під контролем України нині перебуває значна частина території Донецької та Запорізької областей та невелика частина – Херсонської.

За словами Пєскова, перед підписанням документів про анексію Путін виступить перед депутатами.

Очікується, що підписувати «договори» будуть із ватажками угруповань «ДНР» та «ЛНР», а також главами російських окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей. За тією ж схемою після виступу Путіна перед депутатами та членами Ради Федерації 18 березня 2014 року були підписані документи про анексію Криму.

За повідомленнями, на Красній площі Москви вже змонтували сцену для мітингу з написом «Донецьк, Луганськ, Херсон, Запоріжжя – Росія».

Україна та країни Заходу, як і низка інших країн світу, заявили про невизнання псевдореферендумів, влаштованих РФ у чотирьох областях України на захоплених російськими військами територіях. США та їхні союзники оголосили або готуються оголосити про нові санкції проти Росії.