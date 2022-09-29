Росія оголосила підсумки так званих референдумів. Що далі?

Якими є результати так званих референдумів на окупованій частині півдня України? Як скоро Росія може здійснити анексію цих територій і з якими наслідками вона зіткнеться? Що зміниться для жителів окупованих регіонів у разі його анексії, зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

На окупованих територіях півдня і сходу України 27 вересня закінчилося проведення так званих референдумів.

Призначені окупантами так звані керівники нових окупованих українських територій вже звернулися до президента Росії Володимира Путіна щодо «прийняття цих регіонів до складу РФ».

щодо «прийняття цих регіонів до складу РФ». Російські медіа також повідомляли про те, що 30 вересня Путін може звернутися з посланням до Федеральних зборів щодо «приєднання» окупованих територій України до складу Росії. Спікер російської Держдуми В’ячеслав Володін 28 вересня заявив, що на 3 жовтня призначене позачергове засідання цього органу. Голова Ради федерації Валентина Матвієнко заявила, що Радфед може розглянути питання про «входження» окупованих територій України до складу Росії 4 жовтня.

28 вересня заявив, що на 3 жовтня призначене позачергове засідання цього органу. Голова Ради федерації заявила, що Радфед може розглянути питання про «входження» окупованих територій України до складу Росії 4 жовтня. Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН 27 вересня, закликав до повної ізоляції Росії у відповідь на її дії стосовно окупованих територій. Крім того, за словами Зеленського, проти Росії потрібно запровадити «нові й жорсткі» глобальні санкції.

Херсонщина: «виїзд заборонений»

Створена російськими окупаційними силами «адміністрація» Херсонської області опублікувала результати так званого референдуму, згідно з якими нібито 87,05% місцевих жителів, які взяли участь у цьому дійстві, віддали свої голоси «за приєднання» регіону до Росії.



Так звана голова виборчої комісії окупованої частини Херсонщини Марина Захарова повідомила, що у так званому референдумі взяли участь начебто більш ніж пів мільйона жителів регіону.

Пізніше окупаційні телеграм-канали поширили звернення призначеного російськими силами керувати Херсонщиною Володимира Сальдо до Путіна щодо «приєднання» регіону до РФ.



Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко у коментарі «Новинам Приазов’я» розповів, з якими наслідками, на його думку, зіткнеться окупована частина Херсонщини найближчим часом.

Можлива мобілізація чоловіків, які перебувають на території Херсонської області

«Воно дійсно матиме негативний вплив на херсонців. Негативний, тому що вони оголосили ще до закінчення цього псевдодійства, що виїзд чоловіків за межі Херсонської області вже заборонений. Я маю на увазі окуповані території Херсонської області. Це і виїзди на Крим, і за межі окупації на вільну територію України. Тому я впевнений в тому, що слідувати цьому буде можлива мобілізація чоловіків, принаймні, які перебувають на території Херсонської області», – прогнозує Самойленко.



За його словами, в соцмережах вже поширили так званий наказ Сальдо про те, що «готується мобілізація медичних працівників, які мають певні професії, пов’язані з війною. Зокрема, це анестезіологи, травматологи, хірурги. Крім того, заявлена мобілізація чоловіків, які працюють на стратегічних підприємствах».

Ті жителі Херсонщини, які отримали російські паспорти, теж можуть стати об’єктами переслідувань з боку російських окупаційних сил, вважає політик.

Голова Херсонської облради застеріг херсонців, які перебувають в окупації, від співпраці з Росією після ймовірної анексії.

Були поодинокі випадки, коли одну особу змушували голосувати за всю родину

«Я розумію, що серед тих, хто голосував на виборах, багато людей, які не мали іншого вибору. Ми знаємо, що людей зупиняли на вулицях, людей змушували голосувати в помешканнях. Були поодинокі випадки, коли одну особу змушували голосувати за всю родину», – зазначив він.



«Якщо казати, історія показує, що будь-яка анексія, яка відбувалася, вона ніколи не приносила позитивних результатів для країни, яка здійснювала анексію. Наступний результат – якраз було повалення режиму, який здійснив цю анексію стосовно суверенної держави», – додав він.

З огляду на війну та бойові дії, редакція не може незалежно перевірити ці свідчення.

Запоріжжя:«формують народні батальйони захисту»

На окупованій частині Запорізької області прозвітували, що начебто 93,11% учасників так званого референдуму теж висловилися «за приєднання» до Росії. Результати оголосив призначений окупантами так званий голова військово-цивільної адміністрації Запорізької області Євген Балицький.

Виконувач обов’язків міського голови Бердянська Запорізької області Олександр Свідло вважає, що у випадку анексії ситуація в окупованій частині регіону буде лише погіршуватися. Він зазначив, що Росія запроваджуватиме там власне законодавство.

«Мені важко коментувати, що очікує бердянців. Гарного нічого. Мобілізація буде. Ми бачимо вже такі меседжі про початкові дії з формування «народного ополчення», добровольчих батальйонів, щоб захищати рідну бердянську землю і так далі. Викликалися, в першу чергу, наші працівники-колаборанти зі служби надзвичайних ситуацій», – повідомив Свідло.

Однак виконувач обов’язків мера Бердянська підкреслив, що випадки співпраці з російськими окупаційними силами у цьому місті поодинокі. Більшість бердянців уникають таких дій, запевнив він.

Люди сиділи по своїх домівках, закривали двері, не виходили, не відчиняли цим опитувальникам

«Більшість жителів міста були проти референдуму, вони не брали участь в референдумі. Хтось фізично не міг брати, бо 60-70% населення виїхало з міста Бердянська. А ті, хто перебував у місті, люди сиділи по своїх домівках, закривали двері, не виходили, не відчиняли цим опитувальникам і так далі. Виїжджали на дачі, за межі міста, щоб до них не приходили. Тобто все, що робить держава (Росія), робить примусово, під дулом автоматів, навіть так зване своє волевиявлення вони не змогли зробити за волею людей», – підкреслив Свідло.

«Живий щит для окупантів»

Директор Центру стратегічного розвитку територій із Мелітополя Андрій Орлов вважає, що Росія проведе анексію частини півдня України для того, щоб продемонструвати власному населенню бодай якісь досягнення.

Намагання певною мірою продемонструвати власним громадянам хоч якісь досягнення

«Це, в першу чергу, визнання власної неспроможності влади РФ адекватно розв'язувати внутрішні проблеми та знаходити лінії діалогу на міжнародній арені. Це намагання певною мірою продемонструвати власним громадянам хоч якісь досягнення, фейкові досягнення, відповідно. Виправдати свої поразки та неспроможність», – зазначив він.

Орлов припускає, що російські сили можуть запровадити так званий мораторій на виїзд з окупованих територій півдня України.

«З 1 жовтня для виїзду з тимчасово окупованих територій на території, підконтрольні Україні, потрібно буде брати спеціальну перепустку. Загалом мова може йти і про певний мораторій на виїзд з тимчасово окупованих територій навіть у бік анексованого Криму. Ці люди – жінки, діти, люди похилого віку – стануть заручниками, можливо, будуть використані як живий щит», – підкреслив експерт.

«На сьогодні також слід звернути увагу і на гуманітарну катастрофу, до якої призвела окупація цих територій. Присутня нестача продуктів, медикаментів, засобів гігієни. З урахуванням наближення зими та опалювального сезону гостро постане питання обігріву житла і закладів соціальної сфери. Це забезпечити та фейкова адміністрація, звісно, не зможе», – переконаний Орлов.

Ядерна загроза

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов зазначив, що проведення Росією так званих референдумів на окупованих територіях України є лише формальним приводом для наступного етапу ескалації у війні. Україні варто підготуватися до сценарію, за яким Росія може використати ядерну зброю, вважає аналітик.

«Для України що зміниться? Зміниться необхідність врахування збільшення ймовірності застосування ядерної зброї, більше нічого. Одночасно для Росії це означає, що тепер у Росії немає кордонів. Їх не було і на 24 лютого по факту, і після включення Криму (до складу РФ – ред.). Але після цієї спроби анексії (нових окупованих територій – ред.) побачимо, що буде за пару днів», – прокоментував Данилов.

Росія опиняється в дуже хиткій і крихкій ситуації в найближчому майбутньому

«Прогноз такий, що буде оголошене ним (Путіним – ред.) приєднання окупованих територій до Росії. У Росії перестають бути загально визнані кордони. Немає кордонів тепер. І Росія опиняється в дуже хиткій і крихкій ситуації в найближчому майбутньому», – додав він.

Данилов також вважає, що тиск на населення, що залишилося в окупації, лише посилиться.

«Збільшиться відтік населення, який і так триває. Саме тому окупанти закривають або ускладнюють виїзд, наприклад, з Херсонської, Запорізької областей. Збільшиться тиск щодо перереєстрації, отриманню паспортів», – каже експерт.

Він прогнозує також тиск на ті сектори, на інституції соціальні, економічні, які все ще непідконтрольні росіянам: «А таких достатньо багато. Багато лікарень досі в Херсонській області працює не під російським прапором, за українським законодавством».

Російські ЗМІ днями повідомили, що після анексії нових територій України Росія може створити так званий «Кримський федеральний округ», до складу якого хочуть ввести і сам півострів, і захоплені території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. За інформацією російських журналістів, очолити такий округ може колишній гендиректор «Роскосмосу» Дмитро Рогозін.

Сергій Данилов зазначив, що концепція входження окупованих територій до складу Росії постійно змінюється.

«Вони самі не знають, чого хочуть. Плюс є конкуренція різних центрів впливу, які конкурують за ресурс. Аксьонов (підконтрольний РФ голова анексованого Криму – ред.) – один з цих центрів впливу. Він як клієнт московських еліт, які збираються контролювати ці ресурси, ті потоки, які вони збираються освоювати на Херсонщині і на Запоріжжі. Все це буде вирішуватися в конкурентній боротьбі між цими групами впливу, бо вони хочуть мати доступ до ресурсів, і шляхом цього збільшувати свою вагу», – каже Данилов.



«Анексія прискорить постачання західної зброї»

Аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень Андреас Умланд вважає, що ці так звані референдуми виглядають як частина одного процесу, який триває з 2014 року, коли Росія анексувала Крим та захопила під свій контроль частину Донбасу.



«У всьому цьому для мене найцікавіший аспект, якщо справді відбудеться анексія, то це поставить анексію Криму в один процес із цими анексіями вже материкової України. І це буде девальвація цієї кримської анексії. Там таки було якесь негласне визнання цієї анексії у 2014 році, де багато хто вважав, що це історично якось виправдано. Зараз, якщо це пройде з частинами материкової України, де ще важко придумати якийсь історичний наратив, який це виправдав би, це також буде девальвація цієї анексії Криму 2014 року», – зазначив Умланд.



Експерт вважає, що анексія окупованих територій півдня і сходу може пришвидшити рішення західних партнерів України щодо надання їй зброї.



«У прямому сенсі Захід на це не може вплинути, оскільки він не готовий вислати війська чи щось таке. Як я вже сказав, це буде, швидше за все, приводом для нових санкцій, і я також сподіваюся, що це зміцнить військову допомогу Заходу для України», – додав експерт.



Умланд підкреслює, що проведення так званих референдумів на окупованій частині півдня України змінює ставлення до Росії у деяких країнах. Зокрема, йдеться про Німеччину.

Нова експансія Росії підриває імідж, який ще залишився, можливо, за кордоном, у таких країнах, як Німеччина

«Тому що 2014 року все-таки була частина німецької громадськості, яка визнала якусь історичну справедливість в анексії Криму або вірила в цей російський наратив, що там нібито є місцевий попит на цю анексію. Щодо цих областей це вже набагато менше все переконливо, і тому ця нова експансія Росії, вона підриває імідж, який ще залишився, можливо, за кордоном, у таких країнах, як Німеччина», – пояснив він.

В Європейському союзі, НАТО, зокрема Сполучених Штатах Америках та Туреччині, а також в низці інших країн заявляли, що не визнають результати так званих референдумів.

Президент США Джо Байден 23 вересня пообіцяв за це нові санкції проти Росії. В Європейському союзі, своєю чергою, оголосили, що запровадять санкції проти організаторів так званих референдумів у чотирьох окупованих областях України.