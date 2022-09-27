Зеленський під час виступу на Радбезі ООН закликав до повної ізоляції Росії

Президент України Володимир Зеленський закликав до повної ізоляції Росії у відповідь на її дії. Про це голова держави сказав 27 вересня під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН, скликаному за ініціативою України.

«Не може залишатися постійним членом Ради безпеки ООН з правом вето держава, яка просто зараз реалізує геноцидну політику, утримує світ за крок від радіаційної катастрофи і ще при цьому погрожує ядерними ударами. Росія має бути виключена з усіх міжнародних організацій. Якщо таке виключення ускладнено процедурою, її участь має бути призупинена», – наголосив президент.

Крім того, за словами Зеленського, потрібні «нові й жорсткі» глобальні санкції проти Росії.

«Будь-які анексії в сучасному світі – це злочин проти всіх держав одночасно, які вважають життєво важливою для себе непорушність кордонів», – заявив він.

Зеленський наголосив, що будь-які «російські злочинні дії» нічого не змінюють для України.

«Ми не піддаємося на шантаж терористів. Саме в Україні і саме в цій війні захищається не тільки наша незалежність, не тільки право на життя для нашого народу, а й міжнародне право як таке. Україна повинна отримати всю необхідну оборонну та фінансову допомогу, щоб агресор програв», – сказав він.

За словами голови держави, Україна має отримати «чіткі та юридично обов’язкові» гарантії колективної безпеки.

«Визнання Росією цих псевдореферендумів як нібито нормальних, реалізація так званого кримського сценарію та чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим президентом Росії немає про що говорити. Анексія – це такий крок, який ставить його одного проти всього людства. Саме такий чіткий сигнал зараз потрібен від кожної держави світу», – сказав президент.

Зеленський закликав Раду безпеки ООН діяти, бо «це лише питання часу, коли Росія зруйнує й цю останню міжнародну інституцію».

Він також наголосив, що на запропоновану ним на Генасамблеї ООН «українську формулу миру» Москва відповіла оголошенням мобілізації.

27 вересня завершилися псевдореферендуми щодо приєднання до Росії на окупованих російськими військами територіях України. Ці так звані референдуми багатьма країнами світу, як і Україною, вже визнані нелегітимними і такими, що не мають жодної сили.

Україна, США та інші країни називають голосування фіктивними референдумами, проведеними під дулами автоматів. Країни Заходу заявили, що запровадять проти Росії нові санкції.