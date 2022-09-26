У МАГАТЕ повідомили про переговори зі США щодо зони ядерної безпеки довкола ЗАЕС

Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) запустило переговори з американською стороною щодо безпекових питань, пов’язаних із ситуацією на Запорізькій атомній електростанції, повідомив голова агентства Рафаель Ґроссі.

«Розпочалася зустріч МЕА із заступником держсекретаря США з контролю над озброєннями Бонні Дженкінс. У центрі уваги – термінове створення зони ядерної безпеки та захисту на Запорізькій АЕС. Робота з гарантування безпеки ядерних об’єктів України залишається пріоритетом, і підтримка США високо цінується», – написав Ґроссі у твітері.

Раніше МАГАТЕ опублікувало доповідь за підсумками місії на ЗАЕС. У ній ішлося, зокрема, про необхідність «терміново вжити проміжних заходів, щоб уникнути ядерного інциденту, який може статися через бойові дії… Питання можна вирішити, негайно створивши зону безпеки», зазначили автори доповіді.

МАГАТЕ висловило готовність негайно розпочати консультації щодо термінового створення такої зони безпеки. Офіційний Київ заявив, що єдиним способом гарантувати ядерну безпеку на Запорізькій атомній електростанції є її деокупація, і всі зусилля МАГАТЕ мають бути спрямовані на досягнення саме цієї мети.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН. Станція неодноразово піддавалася обстрілам, сторони звинувачують одна одну в обстрілах АЕС. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС. 2 вересня гендиректор МАГАТЕ повідомив, що два експерти організації продовжать роботу на АЕС на постійній основі.