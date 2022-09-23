ISW: Росія може використати початі МАГАТЕ переговори для нових провокацій на ЗАЕС

Американський Інститут дослідження війни (ISW) заявляє, що розпочаті Міжнародним агентством з атомної енергії переговори для створення зони безпеки довкола Запорізької атомної електростанції «навряд чи суттєво покращать ситуацію» через те, що Росія продовжує намагатися влаштовувати провокації на АЕС.

22 вересня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі заявив, що МАГАТЕ почало «продуктивні переговори» з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, головою МЗС Росії Сергієм Лавровим і президентом Франції Емманюелем Макроном щодо створення зони ядерної безпеки і захисту на ЗАЕС.

«Незважаючи на позитивні наміри зовнішніх переговорників, російські сили можуть використати переговори як можливість влаштувати подальші провокації на ЗАЕС і звинуватити українські війська у загрозі безпеці АЕС, як вони неодноразово робили в минулому. Як раніше повідомляв ISW, раніше російські війська використовували присутність МАГАТЕ на ЗАЕС, щоб звинуватити Україну в нехтуванні ядерною безпекою і звинуватити українські сили в обстрілі АЕС, незважаючи на те, що вони не змогли надати візуальних доказів на підтримку своїх звинувачень», – йдеться в повідомленні.

В ISW наголосили, що російська влада може спробувати використати переговори з МАГАТЕ, щоб звинуватити Україну в ядерній безвідповідальності, намагаючись послабити постійну підтримку Заходу.

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Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН.

Станція неодноразово піддавалася обстрілам, сторони звинувачують одна одну в обстрілах АЕС. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС. 2 вересня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі повідомив, що два експерти організації продовжать роботу на АЕС на постійній основі.