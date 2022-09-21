Війська РФ вночі обстріляли Запорізьку АЕС – «Енергоатом»

Російські війська вночі обстріляли Запорізьку атомну електростанцію, пошкоджено обладнання енергоблоку №6 – єдиного енергоблоку, який працює, повідомляє компанія «Енергоатом».



«Сьогодні, 21 вересня 2022 року, о 01:13 в результаті чергового обстрілу Запорізької АЕС рашистськими терористами було пошкоджено обладнання зв’язку енергоблоку №6 з відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС. Внаслідок атаки відключились блоковий трансформатор і трансформатори власних потреб енергоблоку. Через втрату живлення відбувся аварійний запуск двох дизель-генераторів систем безпеки для забезпечення роботи насосів охолодження палива», – повідомляє компанія у телеграмі.



В «Енергоатомі» додають, що о 02:00 співробітники ЗАЕС змогли налагодити живлення власних потреб енергоблоку №6 від системи шин інших енергоблоків станції, дизель-генератори 6-го енергоблоку були вимкнені і переведені в режим чергування.



«Рашисти продовжують вчиняти акти ядерного тероризму на атомних станціях України. Їх не зупиняє навіть присутність на майданчику Запорізької АЕС інспекторів МАГАТЕ. Від цієї організації ми в черговий раз очікуємо більш рішучих дій щодо припинення агресивних дій Росії проти цивільних ядерних об'єктів України», – наголошують в «Енергоатомі».

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Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН. Станція неодноразово піддавалася обстрілам, сторони звинувачують одна одну в обстрілах АЕС. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС. 2 вересня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що два експерти організації продовжать роботу на АЕС на постійній основі.