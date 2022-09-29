Зеленський у п’ятницю скликає засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський скликає завтра, 30 вересня, засідання Ради національної безпеки та оборони України. Про це н повідомив у фейсбуці його прессекретар Сергій Нікіфоров.

«Президент Володимир Зеленський скликає на завтра термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України. Порядок денний та інші подробиці повідомимо згодом», – написав Нікіфоров.

У Кремлі, в п’ятницю, 30 вересня, готують підписання договорів про «вступ до складу Росії нових територій», повідомив раніше речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, які Росія має намір анексувати за підсумками так званого голосування, влаштованого на окупованих російськими військами територіях. За словами Пєскова, перед підписанням документів про анексію Путін виступить перед депутатами.

Очікується, що підписувати «договори» будуть із ватажками угруповань «ДНР» та «ЛНР», а також главами російських окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей. За тією ж схемою після виступу Путіна перед депутатами та членами Ради Федерації 18 березня 2014 року були підписані документи про анексію Криму.

Під контролем України нині перебуває значна частина території Донецької та Запорізької областей та невелика частина – Херсонської.

Україна та країни Заходу, як і низка інших країн світу, заявили про невизнання псевдореферендумів, влаштованих РФ у чотирьох областях України на захоплених російськими військами територіях. США та їхні союзники оголосили або готуються оголосити про нові санкції проти Росії.