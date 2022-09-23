Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

«Ворог поступається». Гуменюк розповіла про ситуацію на півдні

Наталія Гуменюк заявила про «запеклі бої» на півдні

Керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила про «запеклі бої» на півдні України.

«Бої йдуть запеклі. На півдні досить спекотно. Вогонь йде з одного боку і з іншого. Але ворог все ж таки поступається. Поступово території ми закріплюємо за собою. Це його напружує. Обстрілів стає то менше, то більше – залежно від того, яку кількість боєприпасів ми вразили за ніч», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.

Читайте також: Окупанти посилюють примусову російську паспортизацію – голова Херсонщини

12 вересня в оперативному командуванні «Південь» також повідомили, що за останній час Збройні сили України деокупували 5 населених пунктів на Херсонщині – Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок та Миролюбівку. Загалом, за останні два тижні, за даними військових, українська армія звільнила близько 500 квадратних кілометрів території в Херсонській області.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG