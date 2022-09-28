Взагалі без підготовки. Війська РФ доукомплектовують непідготовленими мобілізованими – Генштаб ЗСУ

Російські війська до укомплектовують непідготовленими мобілізованими солдатами, повідомляє у фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.



«В російських окупаційних військах розпочався прийом особового складу, призваного за частковою мобілізацією. Так, до підрозділів 1 танкового полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії, які вибувають до зони бойових дій, прибуло поповнення. Підготовка з ним не проводилася взагалі», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі додають, що військово-політичне керівництво РФ одночасно з частковою мобілізацією продовжує заходи так званої самомобілізації – до підрозділів, що вже воюють в Україні, прибувають особи засуджені за кримінальні злочини.

Російська сторона ці заяви наразі не коментувала, перевірити їх незалежно немає можливості.

Водночас у британській розвідці 26 вересня зауважили, що кожна російська бригада зазвичай має три батальйони, один з яких залишається в місці дислокації і тренує новобранців. Втім, Росія відрядила до України чимало з цих третіх батальйонів. У розвідці вважають, що «відсутність військових інструкторів і поспіх, з яким Росія розпочала мобілізацію, свідчать про те, що багато призваних підрозділів будуть розгорнуті на лінії фронту з мінімальною відповідною підготовкою і, ймовірно, матимуть високий рівень втрат».

Як повідомляє у своєму щоденному звіті Інститут вивчення війни (ISW), Москва відправляє новомобілізованих військовослужбовців Західного військового округу (ЗВО) на лінію фронту в Херсонській та Харківській областях без попередньої підготовки.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про «часткову мобілізацію» для продовження війни проти України. За словами Путіна, призову на військову службу підлягають громадяни, які перебувають у запасі. Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що «під час часткової мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів». Низка джерел стверджує, що влада РФ планує мобілізувати близько мільйона громадян.

У Пентагоні вважають, що Москві буде важко досягти мобілізації анонсованої кількості резервістів.