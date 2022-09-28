Росія так званими референдумами намагається відвернути увагу від своїх невдач – Пентагон

Росія проведенням так званих референдумів намагається відвернути увагу від недосягнення своїх цілей в Україні, заявив речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.

«Вони не змогли досягти ширших стратегічних цілей, тому вони скоротили масштаб і змінили ці цілі. І тому ці останні спроби провести фіктивні референдуми є спробою по суті змінити наратив і відвернути увагу від того факту, що вони не досягають своїх цілей», – сказав він під час брифінгу.

За словами речника Пентагону, немає ознак того, що Росія має намір припинити війну найближчим часом.

Коментуючи оголошену мобілізацію в РФ, Пет Райдер припустив, що Москві буде важко досягти мобілізації анонсованої кількості резервістів.

27 вересня завершилися псевдореферендуми щодо приєднання до Росії на окупованих російськими військами територіях України. Ці так звані референдуми багатьма країнами світу, як і Україною, вже визнані нелегітимними і такими, що не мають жодної сили.

Представники окупаційних адміністрацій оголосили, що на псевдореферендумах, за попередніми даними, понад 90% тих, хто брав у них участь, начебто висловилися «за входження» до складу Росії.

Україна, США та інші країни називають голосування фіктивними референдумами, проведеними під дулами автоматів. Країни Заходу заявили, що запровадять проти Росії нові санкції.