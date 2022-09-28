Через обстріли військ РФ за добу на Донеччині загинули 5 людей – Кириленко

Через російські обстріли на Донеччині загинули 5 людей, ще 10 поранені, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 27 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу: 4 у Курахівці та 1 у Бахмуті. Ще 10 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», – написав він у телеграмі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Москва з початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 25 вересня змогли підтвердити 14 844 випадки загибелі або поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії: 5996 загиблих і 8848 поранених. Проте в організації вважають, що реальні цифри є значно вищими.