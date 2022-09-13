Понад 16 тисяч людей виїхали з Донеччини від початку обов’язкової евакуації – влада

Понад 16 тисяч мирних жителів виїхали з Донецької області від початку обов’язкової евакуації, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«З моменту запровадження обов’язкової евакуації вивезено вже понад 16 тисяч осіб. Але нагадаю, що до моменту запровадження обов’язкової евакуації три четвертих населення області фактично було евакуйовано», – сказав він на брифінгу в медіацентрі «Україна – Укрінформ».

Водночас Кириленко зазначив, що «розписки» про відмову від евакуації приймають спеціальні евакуаційні комісії в районних військових адміністраціях та місцевих адміністраціях.

«Передусім це стосується багатодітних сімей, дітей-сиріт, які перебувають під опікою. Такі документи беруть залежно від бажання людей», – почснив Кириленко.

6 вересня віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про евакуацію понад 60 тисяч українців за один лише місяць із Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької та Харківської областей.

Влітку у Міністрстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили, що регіони, як підпадають під обов’язкову евакуацію, це не лише Донеччина, а й Харківщина, Запорізька область та деякі території Миколаївської області. Серед причин – неможливість гарантувати людям у цих регіонах бодай відносну безпеку, а також наближення зими.