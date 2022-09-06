За останній місяць з п’яти областей України евакуювали понад 60 тисяч людей – Верещук

Віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про евакуацію понад 60 тисяч українців за останній місяць із Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької та Харківської областей.

«Більшість регіонів нашої держави продовжують приймати внутрішньо переміщених осіб, які приїхали з прифронтових та окупованих територій. Лише за останній місяць з Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької та Харківської областей, більшість з них евакуйовано понад 60 тисяч наших громадян. Це жінки, діти, маломобільні люди та люди літнього віку. І цей процес триває щоденно», – сказала Верещук.

Верещук звернулася до керівників місць компактного проживання переселенців з проханням організувати, сформувати перелік потреб, які неможливо вирішити самостійно, та передати їх безпосередньо Мінреінтеграції.

Раніше в Мінреінтеграції повідомляли, що протягом серпня з охоплених боями районів і тимчасово окупованих територій Харківської, Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей евакуювали близько 45 тисяч громадян.