Українські військові повідомили про звільнення Лиману і взяття його під контроль

Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко ввечері 1 жовтня опублікував у телеграмі відео військовослужбовців, які встановлюють український прапор на адмінбудівлі в Лимані Донецької області.

«Сьогодні Збройні сили України, а саме 81-ша окрема аеромобільна десантна бригада спільно з підрозділами Національної гвардії України, батальйоном Кульчицького звільнили та взяли під контроль населений пункт Лиман Донецької області», – каже на відео один із українських військових.

На відео можна побачити, як українські військові скидають з даху адмінбудівлі російські прапори і встановлюють український.

Раніше цього дня речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий підтвердив, що Збройні сили України зайшли в Лиман, утім, тоді він повідомляв, що у місті тривають бої. Про бої писала і заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Глава української держави Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 1 жовтня теж говорив про бої у цьому місті.

Раніше цього дня очільник Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував відео українських військових, які стояли біля стели на в’їзді в Лиман і вивішували український прапор.

Фонд «Повернись живим» опублікував відео з Лиману і повідомив, що на ньому – окупанти, які намагаються втекти з міста.

Перед цим 1 жовтня речник Східного угруповання військ ЗСУ повідомив, що російське угруповання в районі Лиману оточене. На запитання щодо кількості російських військ, які перебувають в оточенні, Череватий назвав цифру в близько 5 тисяч, але зазначив, що цифра може бути вже меншою.

Тим часом Міністерство оборони Росії заявило про відведення з Лиману своїх військ «на більш вигідні рубежі» – після заяв українських військових про оточення.

Глава Чечні Рамзан Кадиров у своєму телеграм-каналі жорстко розкритикував командувача Центрального військового округу генерал-полковника Олександра Лапіна, який керував обороною на лиманському напрямку. У Лимані, серед інших підрозділів, були і «кадировці».

ВВС повідомляє, що Кадирова в його критиці Лапіна також підтримав бізнесмен Євген Пригожин, який нещодавно перестав приховувати, що саме він стоїть за діяльністю ПВК «Вагнер» та вербує ув’язнених у Росії на війну в Україні.

Генштаб ЗСУ наразі ситуацію не коментував.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) в звіті, оприлюдненому вночі проти суботи за київським часом, вказали на те, що українські війська, ймовірно, захоплять або візьмуть у кільце Лиман протягом наступних 72 годин.