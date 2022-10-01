За цей тиждень українських прапорів на Донбасі стало більше. Стане ще більше – Зеленський

За цей тиждень на Донбасі стало більше українських прапорів, ще за тиждень стане ще більше. На цьому, серед іншого, наголосив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.
«Український рух буде продовжуватись. Український прапор уже в Лимані Донецької області. Там ще тривають бойові дії. Але там вже немає і сліду від якогось псевдореферендуму. Для України це логічно. А для ворога таких «нестиковочок» буде все більше і більше. Вони там, до речі, уже почали кусати один одного: шукають винних, звинувачують у провалах якихось генералів... Це перший дзвіночок, який варто почути на всіх рівнях російської влади. Поки ви всі не вирішите проблему з тим одним, хто все це розпочав, хто почав цю безглузду для Росії війну проти України, вас будуть вибивати по одному, роблячи цапами-відбувайлами, щоб не визнавати, що ця війна є історичною помилкою для Росії», – зауважив глава української держави.
Володимир Зеленський додав, що Україна поверне своє і на сході, і на півдні.
«І те, що пробували анексувати зараз, і Крим, який називають анексованим з 2014 року. Усюди буде наш прапор. Буде й покарання для тих, хто скоїв цей злочин агресії проти нашої незалежної держави.
Раніше цього дня речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного марафону «Єдині новини» підтвердив, що українські Збройні сили зайшли в Лиман Донецької області, у місті тривають бої.
Перед цим очільник Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував відео українських військових, які стоять біля стели на в’їзді в Лиман і вивішують український прапор.
Згодом цього дня фонд «Повернись живим» опублікував відео з Лиману і повідомив, що на ньому – окупанти, які намагаються втекти з міста.
Ще раніше 1 жовтня речник Східного угруповання військ ЗСУ повідомив, що російське угруповання в районі Лиману оточене. Населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки звільнені – там тривають стабілізаційні заходи.
На запитання щодо кількості російських військ, які перебувають в оточенні, Череватий назвав цифру в близько 5 тисяч, але зазначив, що цифра може бути вже меншою.
1 жовтня Міністерство оборони Росії заявило про відведення з Лиману своїх військ «на більш вигідні рубежі» – після заяв українських військових про оточення.
Глава Чечні Рамзан Кадиров у своєму телеграм-каналі жорстко розкритикував командувача Центрального військового округу генерал-полковника Олександра Лапіна, який керував обороною на лиманському напрямі. У Лимані, серед інших підрозділів, були і «кадировці».
ВВС повідомляє, що Кадирова в його критиці Лапіна також підтримав бізнесмен Євген Пригожин, який нещодавно перестав приховувати, що саме він стоїть за діяльністю ПВК «Вагнер» та вербує ув’язнених у Росії на війну в Україні.
Пізніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр написала у фейсбуці: «В Лимані бої. Стриматись і не писати в фейсбуці значно простіше, ніж нашим зараз там. Стримайтесь. Генштаб не забуде повідомити тоді, коли буде для вас інформація».
Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) в звіті, оприлюдненому вночі проти суботи за київським часом, вказали на те, що українські війська, ймовірно, захоплять або візьмуть у кільце Лиман протягом наступних 72 годин.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 25 вересня верифікувало 14 844 випадки загибелі(5996) і поранення (8848) цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Росією 24 лютого 2022 року. В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ