За цей тиждень українських прапорів на Донбасі стало більше. Стане ще більше – Зеленський

За цей тиждень на Донбасі стало більше українських прапорів, ще за тиждень стане ще більше. На цьому, серед іншого, наголосив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

«Український рух буде продовжуватись. Український прапор уже в Лимані Донецької області. Там ще тривають бойові дії. Але там вже немає і сліду від якогось псевдореферендуму. Для України це логічно. А для ворога таких «нестиковочок» буде все більше і більше. Вони там, до речі, уже почали кусати один одного: шукають винних, звинувачують у провалах якихось генералів... Це перший дзвіночок, який варто почути на всіх рівнях російської влади. Поки ви всі не вирішите проблему з тим одним, хто все це розпочав, хто почав цю безглузду для Росії війну проти України, вас будуть вибивати по одному, роблячи цапами-відбувайлами, щоб не визнавати, що ця війна є історичною помилкою для Росії», – зауважив глава української держави.

Володимир Зеленський додав, що Україна поверне своє і на сході, і на півдні.

«І те, що пробували анексувати зараз, і Крим, який називають анексованим з 2014 року. Усюди буде наш прапор. Буде й покарання для тих, хто скоїв цей злочин агресії проти нашої незалежної держави.

Раніше цього дня речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного марафону «Єдині новини» підтвердив, що українські Збройні сили зайшли в Лиман Донецької області, у місті тривають бої.

Перед цим очільник Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував відео українських військових, які стоять біля стели на в’їзді в Лиман і вивішують український прапор.

Згодом цього дня фонд «Повернись живим» опублікував відео з Лиману і повідомив, що на ньому – окупанти, які намагаються втекти з міста.

Ще раніше 1 жовтня речник Східного угруповання військ ЗСУ повідомив, що російське угруповання в районі Лиману оточене. Населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки звільнені – там тривають стабілізаційні заходи.

На запитання щодо кількості російських військ, які перебувають в оточенні, Череватий назвав цифру в близько 5 тисяч, але зазначив, що цифра може бути вже меншою.

1 жовтня Міністерство оборони Росії заявило про відведення з Лиману своїх військ «на більш вигідні рубежі» – після заяв українських військових про оточення.

Глава Чечні Рамзан Кадиров у своєму телеграм-каналі жорстко розкритикував командувача Центрального військового округу генерал-полковника Олександра Лапіна, який керував обороною на лиманському напрямі. У Лимані, серед інших підрозділів, були і «кадировці».

ВВС повідомляє, що Кадирова в його критиці Лапіна також підтримав бізнесмен Євген Пригожин, який нещодавно перестав приховувати, що саме він стоїть за діяльністю ПВК «Вагнер» та вербує ув’язнених у Росії на війну в Україні.

Пізніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр написала у фейсбуці: «В Лимані бої. Стриматись і не писати в фейсбуці значно простіше, ніж нашим зараз там. Стримайтесь. Генштаб не забуде повідомити тоді, коли буде для вас інформація».

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) в звіті, оприлюдненому вночі проти суботи за київським часом, вказали на те, що українські війська, ймовірно, захоплять або візьмуть у кільце Лиман протягом наступних 72 годин.